Китайский вирусолог: коронавирусная инфекция не создавалась искусственным путем

Напомним, коронавирусная инфекция впервые была зарегистрирована в декабре в китайском городе Ухань. Большинство из первых заразившихся были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов. 9 января от пневмонии умер 61-летний мужчина, зараженный новой болезнью. Как утверждали врачи, проблемы со здоровьем у него появились еще до декабря, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса.

Вскоре новое заболевание распространилось по всему миру. Спустя месяц, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса. «Мы пришли к выводу, что болезнь Covid-19 может быть расценена как пандемия», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По состоянию на 19 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 42 853. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.

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