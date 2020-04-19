Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин рассказал в интервью каналу CGTN, что доказательств искусственного происхождения коронавируса нет. К такому заключению он пришел на основе собственного понимания вирусологии, пишут РИА Новости.
Китайский вирусолог: коронавирусная инфекция не создавалась искусственным путем
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Фото: Shutterstock
«Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус», — отметил Чжимин. По его словам, коронавирусная инфекция никак не могла "выйти" из института, в котором он работает. Чжимин уточнил, что там действуют строгая система управления, а также регламент проведения исследований.
Ученый также предположил, почему такой слух возник. Как он считает, дело в том, что институт вирусологии и лаборатория BSL-4 находятся в Ухане. Чжимин также напомнил об обвинениях со стороны американского сенатора Тома Коттона о том, что коронавирус появился из Уханьского института вирусологии. Он добавил, что это может делаться для того, чтобы сбить людей с толку, помешать противоэпидемической деятельности или даже научной деятельности института. Специалист пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Напомним, коронавирусная инфекция впервые была зарегистрирована в декабре в китайском городе Ухань. Большинство из первых заразившихся были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов. 9 января от пневмонии умер 61-летний мужчина, зараженный новой болезнью. Как утверждали врачи, проблемы со здоровьем у него появились еще до декабря, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса.
Вскоре новое заболевание распространилось по всему миру. Спустя месяц, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса. «Мы пришли к выводу, что болезнь Covid-19 может быть расценена как пандемия», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По состоянию на 19 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 42 853. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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