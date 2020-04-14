Коронавирус создали в лаборатории? От него помогает имбирь и прививка БЦЖ? Александр Панчин — о мифах вокруг Covid-19

От вируса помогает прививка БЦЖ

Откуда взялась эта история? Посмотрели на связь количества зараженных с тем, обязательно ли делать прививку БЦЖ в странах или регионах. С таким же успехом можно изучить другие корреляции: с другими вакцинами, количеством больничных коек. Если взять множество корреляций, всегда какая-нибудь одна покажется наиболее впечатляющей. Это может быть случайным совпадением. Но стоит сказать, что действительно БЦЖ вакцина защищает от разных инфекций, статья об этом вышла еще в 2017 году, задолго до пандемии. У людей с этой вакциной снижена детская смертность, в частности, от некоторых респираторных заболеваний. Так что эта теория — не золотой стандарт доказательств, но неплохая версия. Так что прививка, может быть, помогает, а, возможно, у этой корреляции есть какое-то другое объяснение.

От коронавируса помогает парацетамол, имбирь, лимон, чеснок

Улучшить самочувствие при коронавирусе парацетамол действительно может, он сбивает жар, помогает выспаться. Но лекарством от вируса он не является.

Доказательств того, что коронавирус лечится чесноком, лимоном или имбирем, нет. Есть феномен людей на YouTube, которые с уверенным лицом вещают про их магическую силу. Это безответственные заявления. Если кому-то нравится имбирь и лимон, нет ничего плохого в том, чтобы выпить с ними чай, но не нужно думать, что это чудо-лекарство, после которого можно забить на карантин.

Помогает употребление алкоголя

Алкоголь не защищает от инфекционных заболеваний, его можно использовать для дезинфекции поверхностей и рук. Но употребление его внутрь может сделать хуже: взаимодействие его с коронавирусом никто не изучал, но в целом алкоголь не способствует хорошей иммунной реакции организма на болезнь.

Ты не заразишься, если будешь носить блокатор вирусов с диоксидом хлора

Бейджик с диоксидом хлора от заражения не защищает. Это откровенный бред, который сложно комментировать: производители утверждают, что вокруг человека создается купол радиусом в метр, он каким-то образом вместе с человеком перемещается. При этом концентрация вещества якобы достаточно высокая, чтобы убить вирус, но настолько низкая, что не вызовет у людей отравление — а диоксид хлора ядовит для человека. Я бы предположил, что просто концентрация его настолько низкая, что не влияет вообще ни на что. В российских аптеках, к сожалению, продается много пустышек, псевдомедицинских приборов, супермагниты, которые якобы лечат все болезни, а на самом деле не имеют никакой доказанной эффективности.