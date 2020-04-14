Коронавирус уже успел обрасти массой мифов: о его искусственной природе, лекарствах от него и необязательности карантина. Биолог, популяризатора науки, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин объяснил «Собака.ru», почему в них не стоит верить, а также рассказал, как отличить фейк от правды.
Коронавирус создали в лаборатории? От него помогает имбирь и прививка БЦЖ? Александр Панчин — о мифах вокруг Covid-19
Коронавирус создан в лаборатории
Создавать вирусы в лабораториях ученые умеют, это нормальная практика, необходимая для разработки вакцин и изучения инфекций. Геном Covid-19 полностью прочитан, причем многих его штаммов из разных стран, скачать его может каждый. У меня на Youtube-канале есть ролик, в котором я объясняю, где его найти и как проанализировать с помощью современных методов математической биологии. Можно увидеть, что геном Covid-19 очень похож на геном другого коронавируса из летучей мыши. Сходство серьезное и равномерное, никаких признаков искусственного вмешательства на генетическом уровне там нет. Если бы это был гибрид, мы бы сразу смогли это увидеть.
Вся Россия уже переболела коронавирусом в декабре или январе, потому что было много случаев пневмонии
Не всякая пневмония вызывается коронавирусом. Если бы в декабре действительно было много заболевших Covid-19, то сейчас количество зараженных было бы в разы больше. По темпам заражения Россия не является особенной страной, количество заболевших у нас сейчас меньше, чем в Европе, потому что коронавирус просто позже к нам попал. Никаких оснований считать, что все уже переболели, нет.
Реальное число заболевших гораздо больше, чем по официальным данным
Еще раз: по динамике у нас все примерно также, как и в других странах, что вполне согласуется с идеей, что о количестве заболевших докладывают честно. Понятно, что не всех людей с коронавирусом можно отследить, некоторые, приехав из Италии, придумывали способы избежать тестирования. Я думаю, что если расхождения между реальными и официальными цифрами и есть, то они не принципиальные, точно не на порядок.
От вируса помогает прививка БЦЖ
Откуда взялась эта история? Посмотрели на связь количества зараженных с тем, обязательно ли делать прививку БЦЖ в странах или регионах. С таким же успехом можно изучить другие корреляции: с другими вакцинами, количеством больничных коек. Если взять множество корреляций, всегда какая-нибудь одна покажется наиболее впечатляющей. Это может быть случайным совпадением. Но стоит сказать, что действительно БЦЖ вакцина защищает от разных инфекций, статья об этом вышла еще в 2017 году, задолго до пандемии. У людей с этой вакциной снижена детская смертность, в частности, от некоторых респираторных заболеваний. Так что эта теория — не золотой стандарт доказательств, но неплохая версия. Так что прививка, может быть, помогает, а, возможно, у этой корреляции есть какое-то другое объяснение.
От коронавируса помогает парацетамол, имбирь, лимон, чеснок
Улучшить самочувствие при коронавирусе парацетамол действительно может, он сбивает жар, помогает выспаться. Но лекарством от вируса он не является.
Доказательств того, что коронавирус лечится чесноком, лимоном или имбирем, нет. Есть феномен людей на YouTube, которые с уверенным лицом вещают про их магическую силу. Это безответственные заявления. Если кому-то нравится имбирь и лимон, нет ничего плохого в том, чтобы выпить с ними чай, но не нужно думать, что это чудо-лекарство, после которого можно забить на карантин.
Помогает употребление алкоголя
Алкоголь не защищает от инфекционных заболеваний, его можно использовать для дезинфекции поверхностей и рук. Но употребление его внутрь может сделать хуже: взаимодействие его с коронавирусом никто не изучал, но в целом алкоголь не способствует хорошей иммунной реакции организма на болезнь.
Ты не заразишься, если будешь носить блокатор вирусов с диоксидом хлора
Бейджик с диоксидом хлора от заражения не защищает. Это откровенный бред, который сложно комментировать: производители утверждают, что вокруг человека создается купол радиусом в метр, он каким-то образом вместе с человеком перемещается. При этом концентрация вещества якобы достаточно высокая, чтобы убить вирус, но настолько низкая, что не вызовет у людей отравление — а диоксид хлора ядовит для человека. Я бы предположил, что просто концентрация его настолько низкая, что не влияет вообще ни на что. В российских аптеках, к сожалению, продается много пустышек, псевдомедицинских приборов, супермагниты, которые якобы лечат все болезни, а на самом деле не имеют никакой доказанной эффективности.
От коронавируса есть препарат
Нет, на сегодняшний день препарата, который доказано может победить коронавирус, нет. От коронавируса рекомендовали гомеопатические препараты, Анаферон и Эргоферон — ни у одного из них вообще нет действующего вещества, при этом два последних даже попали в методичку по коронавирусу департамента здравоохранения Москвы. По-моему, их оттуда уже убрали, но кейс показательный: у нас есть люди с учеными степенями, которые безответственно несут откровенный бред.
Есть много потенциальных разработок, в том числе те, что делались против предыдущих коронавирусов SARS и MERS, но пока подтвержденного препарата нет. Про комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина было проведено исследование, оно не без изъянов, нельзя сказать, что эффективность доказана, к тому же, возможны побочные эффекты. Для профилактики эти препараты употреблять точно не стоит.
Если бы появилось лекарство от коронавируса, которое точно помогает, всемирная организация здравоохранения сразу же об этом сообщила.
Вакцину уже изобрели, но скрывают это
Недавно выступал глава ВОЗ, который сказал, что вакцина появится только через год. Такие долгие сроки обоснованы понятными техническими проблемами: с одной стороны, вакцину нужно разработать, что не так-то просто, есть много подходов к этому. С другой, необходимо провести клинические исследования. Массовое производство очень дорогостоящее, нужно понимать, что иммунизация работает, только когда большое количество людей ей подверглись. Если привить какую-то часть людей, то вирус будет продолжать циркулировать в популяции, эволюционировать, и, возможно, даже у привитых перестанет работать защита.
Маски не нужны, нужны или опасны?
Когда об этом писал американский центр по контролю заболеваний CDC, у них были такие аргументы: маска не очень хорошо защищает, при этом может быстро выходить из строя. Они замечали, что люди, которые носят маски, чаще прикасаются к лицу. Если вы к таким не относитесь, то ничего плохого в них нет. Но не нужно думать, что это супер-средство, гарантирующее, что вы не заразитесь.
Карантинные меры опаснее для людей, чем сама болезнь
Экономические последствия — действительно серьезная проблема, из-за карантина страдают представители малого и среднего бизнеса. Но нужно понимать, что если не принимать меры, то последствия тоже будут: количество больных, перегруженность больниц, из-за которой будут погибать люди с другими заболеваниями. Если не замедлять темпы распространения инфекции, то нагрузка на
здравоохранение сильно возрастет, будут массово болеть врачи, а смертность — возрастать. Мы не в той ситуации, в которой есть хорошее решение: есть плохое — это карантин, и очень плохое — не делать ничего. Принимаемые меры мне видятся оправданными. Другое дело, что если бы эти меры были введены раньше, они были бы эффективнее. Но это было бы еще сложнее объяснить людям: пока они не увидят тысячи больных, убедить их в необходимости самоизоляции почти невозможно. Из-за этого государства были вынуждены действовать с опозданием: вирус, от которого болеет 100 человек в стране, не воспринимается как угроза.
Если ты молодой и не ездишь к своей бабушке, карантин соблюдать не обязательно
Болеют не только пожилые, но и люди разных возрастов. Вероятность летальных исходов с возрастом увеличивается, но у людей помоложе она не нулевая. При этом люди, которые нарушают режим самоизоляции, вносят вклад в общую смертность по всей стране и откладывают время, когда можно будет снять карантин. Ответственным людям к этим мерам стоит отнестись серьезно: если вы можете себе позволить остаться дома, это нужно сделать.
Как отличить фейки от правдивой информации?
Надежность источника должна соответствовать радикальности заявления. Если кто-то заявляет, что сделал лекарство от коронавируса, то это должно быть опубликовано на сайте ВОЗ со ссылками на исследования международных рецензируемых научных журналов. К сожалению, люди часто верят блогерам, которые говорят что-то на своих ресурсах без ссылок и подтверждений. В случае с коронавирусом любую серьезную новость оперативно комментирует ВОЗ. Прежде чем распространять информацию, нужно проверить, соответствует ли она действительности. Если вы сомневаетесь, можно показать ее знакомым специалистам. Косвенный, конечно, признак, но люди, которые говорят ерунду о Covid-19, вещают с невероятным апломбом и фанатизмом в глазах.
Это интервью прошло в прямом эфире в Instagram «Собака.ru». Ниже можно посмотреть его видеозапись. Следите за эфирами в нашем аккаунте!
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