Дистанционно учиться сейчас вынуждены все студенты, в том числе те, чьи профессии, на первый взгляд, совсем не приспособлены для этого. «Собака.ru» узнала, как Консерватория, Первый мед, академия русского балета и институт сценических искусств адаптировались к карантину.
Как на карантине учатся петербургские музыканты, балерины, врачи и художники-постановщики? Рассказывают студенты
Сергей Макаров
Российский государственный институт сценических искусств, специальность «Художник-постановщик», 5 курс.
«На дистанционном обучении мы уже месяц. Я дипломник, у меня уже нет лекций — только работа с мастером. Изначально мы договаривались на видеосозвоны, потом стало понятно, что это неудобно. Тогда наш мастер зарегистрировался во всех возможных соцсетях, чтобы с нами общаться — раньше у него была страница только в Facebook. В качестве дипломной работы мы должны сделать гипотетический спектакль: сценическое оформление, костюмы, афишу. Раньше мы два раза в неделю встречались с мастером, приносили в институт эскизы и макет и обсуждали. Теперь в группе «ВКонтакте» нашего курса каждый создал свой индивидуальный альбом, где должен выкладывать фотографии своих работ. То есть ты нарисовал костюм Королю Лиру, выложил фото в альбом, преподаватель сразу это увидел и прокомментировал. Если ему нравится, он ставит лайк, а если что-то непонятно, то перезванивает. Звучит неплохо, но на деле это не работает: некоторые ощутили, что у нас каникулы, и стали надеяться на перенос диплома. Не у всех есть приличная техника, чтобы снять работы, на фото все выглядит заведомо хуже, чем в жизни. Мне с этим повезло: у меня есть камера, штатив, много места в квартире. Единственное, что меня смущает: мы делаем макеты из специального картона, он продается всего в нескольких художественных магазинах. Их я обзваниваю и в те дни, когда они кое-как открываются, бегу закупаться, потому что он быстро заканчивается. Если магазины закроются совсем, непонятно, как заниматься дипломом без материалов.
Я ежедневно занимаюсь макетами и эскизами, и не чувствую, что мне что-то мешает заниматься учебой, скорее наоборот: спектакли, над которыми я работал, и проекты заморожены. Преддипломную практику мы, к счастью, успели защитить незадолго до карантина, полтора месяца назад: я оформлял спектакль «Фантазии Фарятьева» в БДТ.
Про сдачу экзаменов в дистанционном формате пока у нас никто не говорит, но в нашем случае сделать это довольно сложно. Фотографиями тут не отделаешься: макеты зачастую двигаются, светятся, у них сложная техника. Боюсь, как бы экзамены не перенесли».
Александра Гринчак
Академия русского балета, исполнительский факультет, 2 курс.
«Мы перешли на карантин 18 марта, нам сразу сказали, что экзамены, которые должны были начаться 10 апреля, переносятся на месяц. Нам нужно поддерживать себя в форме, поэтому каждую неделю педагог высылает задания, чтобы у нас всегда была физическая нагрузка. Утром и вечером мы должны делать нашу обычную гимнастику, а также экзаменационный экзерсис. Для этого я специально купила станок на Avito, мы с мамой передвинули всю мебель, чтобы у меня был маленький зал для занятий. Мы записываем на видео, как выполняем задания, и отправляем это педагогу. Она пишет замечания, следит за тем, в какой мы форме, дает рекомендации.
Конечно, есть сложности: в классе специальный линолеум, он амортизирован для прыжков, а у меня дома подходящего покрытия нет, пол очень скользкий. Места не хватает, сложно работать в пальцах. Так что полноценно заниматься не получается. Все задания педагог просит делать по возможности: если ты поднимаешь ногу, а она упирается в диван, то ничего тут не поделаешь. Пока по видео проводить балетные классы не планируется: и из-за отсутствия условий, и потому что у нас много иностранцев, которые вернулись домой, например, в Америку, так что тяжело подобрать удобное для всех время. Но самое главное — чтобы мышцы не потеряли тонус, и для этого места хватит у всех.
Зато сейчас каждый день звезды мирового балета ведут занятия в прямом эфире в Instagram, я стараюсь за ними следить. Например, каждый день класс дает Владимир Малахов — их я стараюсь не пропускать.
Второй курс академии — это 11 класс общеобразовательной школы, поэтому у нас есть обычные уроки. Каждое утро мы заходим в свой электронный дневник, там приходят задания, мы в срок должны их выполнять. Пока видеоконференций не было, но на этой неделе должна пройти первая по анатомии.
По идее мы на карантине до 30 апреля, но сейчас уже начинают говорить о возможном продлении».
Владислав Федоров
Петербургская консерватория им. Римского-Корсакова, специальность «Искусство концертного исполнительства», пианист, 5 курс.
«На дистанционное обучение мы перешли, когда закончилась неделя каникул — с 6 апреля. С моим преподавателем по концертному исполнительству я занимаюсь с помощью записей: сажусь дома за пианино, снимаю видео или записываю на диктофон, отправляю ему, он прослушивает и отправляет в ответ комментарии, иногда тоже делает записи с его игрой. Переписываемся в почте или в WhatsApp, в чем-то так даже удобнее: никто не зависит от времени, педагог очень подробно все комментирует. Также у меня есть предмет «концертмейстерское искусство» — это занятия с певцом. Это уже проблематично, потому что есть задержка звука и перебои с соединением. Мы нашли выход: певец записывает свое готовое исполнение целиком, а мы играем, слушая аудио. Преподаватель по концертмейстерскому искусства работает с нами по Скайпу: мы оба сидим за инструментами, я играю, в какие-то моменты она меня останавливает, сама показывает что-то. Хуже всего с предметом «Камерный ансамбль», заниматься вместе невозможно, работать с записями тоже проблематично. В вузе вошли в наше положение и разрешили на государственном экзамене по этому предмету повторить готовые произведения, выученные в первом полугодии. С теоретическими предметами проблем нет: педагоги выкладывают лекции в письменном виде или в аудио и дают задания. Все это происходит на специальном сайте, который у Консерватории есть уже давно, он удобен для дистанционного обучения.
Важная проблема, связанная конкретно с пианистами — это невозможность заниматься на концертных роялях в консерватории. В основном дома у всех максимум пианино, у некоторых только электронное. В этом плане, конечно, ничего невозможно сделать. Механики вертикального пианино и концертного рояля сильно отличаются, пианино не позволяет в полной мере работать над тонкостями звучания и проработать технику исполнения. Если заниматься несколько месяцев только на пианино и выйти сразу же на экзамен, то, вероятнее всего, почти у всех будет много технических и художественных потерь.
Самое неприятное — у нас отменили концерт, который является допуском к госэкзамену. Это серьезная проблема: перед экзаменом важно тренировочное концертное выступление. Сами экзамены, возможно, перенесут на июль или даже сентябрь — но пока официально даты не поменяли».
Карина Карпова
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, факультет лечебного дела, кафедра госпитальной терапии, 5 курс.
«24 марта нам запретили приходить в вуз, неделю мы ждали, пока учебу переведут в дистанционный формат. Лекции сразу после ухода на карантин проводились хорошо, потому что преподаватели в основном были молодые. Сейчас у нас лекции непонятные: нам скидывают видео, по всей видимости, старых занятий. Дистанционно мы сдали зачет на платформе Mirapolis. Я слышала преподавателя, но в ответ могла только писать, он задавал вопросы, я отвечала текстом. Другие студенты сдавали по видеосвязи, у них времени подумать было меньше.
У студентов сложностей не было — мы все хорошо владеем компьютером. Зато непросто было некоторым преподавателям: молодые преподаватели и ординаторы помогали им, объясняли, как пользоваться сервисами.
Но есть и проблемы: мы должны осматривать пациентов, курировать их — сейчас этого просто нет, истории болезни мы не пишем. Так что практики нет, это, конечно, плохо.
Сейчас университет собирает студентов, у которых уже есть сертификат медсестры, для работы с инфицированными по желанию. Я отказалась, так как уже работаю в другой больнице».
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