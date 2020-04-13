Как на карантине учатся петербургские музыканты, балерины, врачи и художники-постановщики? Рассказывают студенты

Сергей Макаров

Российский государственный институт сценических искусств, специальность «Художник-постановщик», 5 курс.

«На дистанционном обучении мы уже месяц. Я дипломник, у меня уже нет лекций — только работа с мастером. Изначально мы договаривались на видеосозвоны, потом стало понятно, что это неудобно. Тогда наш мастер зарегистрировался во всех возможных соцсетях, чтобы с нами общаться — раньше у него была страница только в Facebook. В качестве дипломной работы мы должны сделать гипотетический спектакль: сценическое оформление, костюмы, афишу. Раньше мы два раза в неделю встречались с мастером, приносили в институт эскизы и макет и обсуждали. Теперь в группе «ВКонтакте» нашего курса каждый создал свой индивидуальный альбом, где должен выкладывать фотографии своих работ. То есть ты нарисовал костюм Королю Лиру, выложил фото в альбом, преподаватель сразу это увидел и прокомментировал. Если ему нравится, он ставит лайк, а если что-то непонятно, то перезванивает. Звучит неплохо, но на деле это не работает: некоторые ощутили, что у нас каникулы, и стали надеяться на перенос диплома. Не у всех есть приличная техника, чтобы снять работы, на фото все выглядит заведомо хуже, чем в жизни. Мне с этим повезло: у меня есть камера, штатив, много места в квартире. Единственное, что меня смущает: мы делаем макеты из специального картона, он продается всего в нескольких художественных магазинах. Их я обзваниваю и в те дни, когда они кое-как открываются, бегу закупаться, потому что он быстро заканчивается. Если магазины закроются совсем, непонятно, как заниматься дипломом без материалов.

Я ежедневно занимаюсь макетами и эскизами, и не чувствую, что мне что-то мешает заниматься учебой, скорее наоборот: спектакли, над которыми я работал, и проекты заморожены. Преддипломную практику мы, к счастью, успели защитить незадолго до карантина, полтора месяца назад: я оформлял спектакль «Фантазии Фарятьева» в БДТ.

Про сдачу экзаменов в дистанционном формате пока у нас никто не говорит, но в нашем случае сделать это довольно сложно. Фотографиями тут не отделаешься: макеты зачастую двигаются, светятся, у них сложная техника. Боюсь, как бы экзамены не перенесли».