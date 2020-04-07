Нерабочие дни из-за коронавируса продлятся до 30 апреля. Свободное время можно потратить с пользой – например, на самообразование. «Собака.ru» собрала несколько отличных курсов по антропологии (французская новая волна, цыгане и социальные медиа!), которые можно прослушать бесплатно.
От аниме до Брижит Бардо: 9 бесплатных курсов по антропологии
Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо
Междисциплинарный курс – микс из литературы, философии и кино Франции 1950–60-х: все, чем жила страна – от культа Брижит Бардо и кинодебюта Жан-Люка Годара до студенческих протестов. Курс из пяти лекций читают филолог Мария Аннинская, кинокритик Михаил Трофименков и литературовед Галина Кузнецова.
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Туата Де Дананн в ирландской мифологии
Кандидат юридических наук, сотрудник Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Мария-Валерия Моррис собрала настоящий ликбез про богов и существ ирландской мифологии. Спойлер: да, это не только леприконы с горошком золота, но и, скажем, племя Дану, якобы правившее страной.
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Правда и вымыслы о цыганах
Научный сотрудник Института славяноведения РАН Кирилл Кожанов знает о жизни цыган не понаслышке: он сотрудничал с Антидискриминационным центром «Мемориал» в Петербурге. Дополнения к лекциям – исторические анекдоты про проделки цыган и признание в любви к их музыкальной культуре от композитора Горана Бреговича.
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Прагматика современного фольклора
Для любителей академичных курсов – сборник подкастов профессора кафедры истории русской литературы СПбГУ Светланы Адоньевой. Впрочем, наукообразный он лишь поначалу, к середине будет, например, увлекательный рассказ, почему Новый год – любимый всеми праздник в нашей стране.
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Антропология чувств
Лекции антрополога Марии Пироговской посвящены не только зрению, слуху, вкусу, обонянию и осязанию, но и тем чувствам, о которых вы и не подозревали. Не менее захватывающие тут бонусные материалы: например, исследование, чего больше в прозе Булгакова – водки или колбасы, черного или желтого.
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Русская традиционная культура
Аудиокурс доцента СПбГУ Аллы Никитиной рассказывает обо всех ключевых обрядах русской народной традиции, в том числе о вербальной магии, повитухах и появлении в обиходе выражений вроде «родиться в рубашке».
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Археология фольклора: мифологические мотивы на карте мира
Доктор исторических наук, заведующий отделом Америки МАЭ РАН, профессор факультета антропологии ЕУСПб Юрий Березкин расскажет, кто такие трикстеры, как по фольклору можно судить, как происходило заселение материков и чем похожи предания разных стран. Практические задания тоже прилагаются.
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Экология. Технологии. Аниме (Ecology. Technoloy. Anime)
Авторский курс профессора Школы перспективных исследований Даскина Драма. На понятных примерах из аниме и манги он рассказывает о проблемах нашего мира, когда экология и технологии находятся в оппозиции. Лекции читаются на английском с русскими субтитрами.
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Why we post: антропология социальных медиа
Научный сотрудник Института образования ВШЭ Полина Колозариди объяснит, как не только интернет влияет на пользователей в разных странах, но и они на него. В основе – полевое исследование антропологов University College London под руководством Дэниела Миллера, дополненное российскими примерами.
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