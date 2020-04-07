От аниме до Брижит Бардо: 9 бесплатных курсов по антропологии

Антропология чувств

Лекции антрополога Марии Пироговской посвящены не только зрению, слуху, вкусу, обонянию и осязанию, но и тем чувствам, о которых вы и не подозревали. Не менее захватывающие тут бонусные материалы: например, исследование, чего больше в прозе Булгакова – водки или колбасы, черного или желтого.

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