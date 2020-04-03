«У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции. Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий», — заявил Глушко. По словам министра, развитие ситуации с распространением коронавируса в том числе будет зависеть от того, как россияне будут следовать предписанным нормам.

«Абсолютно у всех субъектов РФ сегодня есть право принять решение и даже не право — они должны организовать образовательный процесс в образовательных организациях в режиме тех мер, которые приняты в регионе. Сказав проще, то образовательные организации должны начать работу в режиме нахождения в своих домах и квартирах учащихся, а также рекомендовано, чтобы учителя организовывали образовательный процесс тоже находясь у себя в домах», — добавил министр.

Напомним, все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам также рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы из-за распространения коронавируса. С 30 марта школы Петербурга будут переведены на дистанционное обучение. Сроки вступительных экзаменов в университеты России перенесут из-за пандемии коронавируса. Они могут быть отложены на две-четыре недели, что также связано с переносом сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ. В свою очередь «Яндекс» запустил бесплатную онлайн-школу для всех детей, ушедших на карантин из-за пандемии.