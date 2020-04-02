Санкт-Петербургский государственный университет запускает новый онлайн-курс по по нейролингвистике под руководством Татьяны Черниговской. Программа рассчитана на 7 недель — за это время слушатели познакомятся с историей нейролингвистики, а также с нейрофизиологическими и клиническими исследованиями речи, чтения и письма.
СПбГУ запустил бесплатный онлайн-курс по нейролингвистике под руководством Татьяны Черниговской
Как рассказывают в СПбГУ, курс будет полезен не только студентам, профессионально изучающим нейролингвистику, но и всем, кто интересуется этой областью науки. В числе преподавателей профессора из Норвегии, США и Финлянлии — все они читают курсы по своей непосредственной специальности. По словам руководителя курса Татьяны Черниговской, команде удалось завершить работу над курсом в крайне сжатые сроки — несмотря на сложную обстановку, связанную с распространением коронавируса в России.
«Студентам очень повезло: им не нужно собирать эту информацию из 30 разных источников, все самое важное есть в одном. Я очень благодарна команде Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ и ее лидеру Владимиру Старостенко, своим коллегам с кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук и лаборатории когнитивных исследований за эту работу. Это очень хороший пример того, как себя должны вести ответственные и умные люди в критической ситуации, в которой мы оказались, — работать осмысленно, иметь план. Мне кажется, что нам это удалось», — отметила Черниговская.
Программа курса бесплатная — для участия необходимо зарегистрироваться на сайте образовательной платформы Coursera. Там же можно посмотреть полную программу занятий.
По мнению профессора СПбГУ, тотальный переход на дистанционное обучение стал для многих преподавателей «несомненным вызовом» — поэтому на сегодняшний день необходимо активно развивать методики дистанционного преподавания, в том числе связанные с онлайн-курсами.
«У большинства людей произошел очень сильный сбой алгоритма, а мы привыкли, что в нашей жизни много рутины — «наезженных» действий, время в сутках уже распределено. И, конечно, разные люди будут по-разному реагировать на отсутствие социальных контактов. Нам всем вообще-то есть о чем подумать, сидя дом. Пришло время остановиться. И я думаю, что многие это уже сделали, потому что их заставила жизнь. Просто сесть и подумать: а что вообще происходит? А какова система ценностей? Так ли нужно купить очередную сумку или посмотреть идиотский клип? Или, может быть, подумать о том, что мы такое сотворили с Землей, с нашей планетой, если она на нас так обрушилась?» — говорит Черниговская.
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