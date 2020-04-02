Как рассказывают в СПбГУ, курс будет полезен не только студентам, профессионально изучающим нейролингвистику, но и всем, кто интересуется этой областью науки. В числе преподавателей профессора из Норвегии, США и Финлянлии — все они читают курсы по своей непосредственной специальности. По словам руководителя курса Татьяны Черниговской, команде удалось завершить работу над курсом в крайне сжатые сроки — несмотря на сложную обстановку, связанную с распространением коронавируса в России.

«Студентам очень повезло: им не нужно собирать эту информацию из 30 разных источников, все самое важное есть в одном. Я очень благодарна команде Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ и ее лидеру Владимиру Старостенко, своим коллегам с кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук и лаборатории когнитивных исследований за эту работу. Это очень хороший пример того, как себя должны вести ответственные и умные люди в критической ситуации, в которой мы оказались, — работать осмысленно, иметь план. Мне кажется, что нам это удалось», — отметила Черниговская.

Программа курса бесплатная — для участия необходимо зарегистрироваться на сайте образовательной платформы Coursera. Там же можно посмотреть полную программу занятий.