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Библиотека Маяковского открыла доступ к базе статей и научных работ по коронавирусу

Библиотека имени Маяковского открыла доступ к большой научной базе работ и статей по самой актуальной теме последних месяцев — коронавирусу. 

  • Фото: сообщество Библиотека имени Владимира Маяковского»

В виртуальном читальном зале библиотеки теперь есть возможность изучить тысячи статей от ведущих мировых издателей и последние препринтные исследования. Правда, как отмечают в библиотеке, все материалы на английском языке. 

Для доступа к базе необходимо просто прислать номер читательского билета в сообщения группы. А если его нет, то администраторы сообщества расскажут, как оформить его дистанционно. 

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Никита Пахарев,
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