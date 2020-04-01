Библиотека Маяковского открыла доступ к базе статей и научных работ по коронавирусу

В виртуальном читальном зале библиотеки теперь есть возможность изучить тысячи статей от ведущих мировых издателей и последние препринтные исследования. Правда, как отмечают в библиотеке, все материалы на английском языке.

Для доступа к базе необходимо просто прислать номер читательского билета в сообщения группы. А если его нет, то администраторы сообщества расскажут, как оформить его дистанционно.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.