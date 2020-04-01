Библиотека имени Маяковского открыла доступ к большой научной базе работ и статей по самой актуальной теме последних месяцев — коронавирусу.
Библиотека Маяковского открыла доступ к базе статей и научных работ по коронавирусу
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Фото: сообщество Библиотека имени Владимира Маяковского»
В виртуальном читальном зале библиотеки теперь есть возможность изучить тысячи статей от ведущих мировых издателей и последние препринтные исследования. Правда, как отмечают в библиотеке, все материалы на английском языке.
Для доступа к базе необходимо просто прислать номер читательского билета в сообщения группы. А если его нет, то администраторы сообщества расскажут, как оформить его дистанционно.
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