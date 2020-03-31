«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу для всех школьников, которым пришлось уйти на карантин из-за пандемии коронавируса Сovid-2019. Она работает, как и офлайн-школа — с 09:00 до 14:00, а также предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы.
«Яндекс» запустил бесплатную онлайн-школу для всех детей, ушедших на карантин из-за пандемии
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Все фотографии предоставлены пресс-службой Яндекса
Для того, чтобы начать обучение в онлайн-школе «Яндекса», нужен только компьютер или смартфон с доступом в интернет. Для учеников 5-11 классов доступны видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы — от физики до МХК, которые подготовили более 100 учителей — в том числе авторы учебников и методических пособий. Также в онлайн-школе можно подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Видеоуроки начинаются в 09:00 и заканчиваются между 12:00 и 14:00, между каждым из уроков проводится перемена.
Для учеников младших классов также доступны более 50 тысяч готовых занятий по русскому языку, математике и окружающему миру — их можно найти в «Яндекс.Учебнике».
Уроки в «Яндекс.Школе» начались 31 марта. В первую неделю онлайн-школа будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия будут идти до конца текущего учебного года.
«Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома. Такую возможность обеспечивает Яндекс.Школа. Запустить проект в рекордно сжатые сроки нам удалось благодаря сотрудничеству с Центром педагогического мастерства. Яндекс предоставил для Школы свои образовательные сервисы и инфраструктуру, а наши партнеры из ЦПМ обеспечили первоклассный контент. Мы не исключаем, что Школа будет востребована и после окончания карантина», — говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.
Напомним, все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам также рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы из-за распространения коронавируса. С 30 марта школы Петербурга будут переведены на дистанционное обучение. Сроки вступительных экзаменов в университеты России перенесут из-за пандемии коронавируса. Они могут быть отложены на две-четыре недели, что также связано с переносом сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
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