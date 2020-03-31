Для того, чтобы начать обучение в онлайн-школе «Яндекса», нужен только компьютер или смартфон с доступом в интернет. Для учеников 5-11 классов доступны видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы — от физики до МХК, которые подготовили более 100 учителей — в том числе авторы учебников и методических пособий. Также в онлайн-школе можно подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Видеоуроки начинаются в 09:00 и заканчиваются между 12:00 и 14:00, между каждым из уроков проводится перемена.

Для учеников младших классов также доступны более 50 тысяч готовых занятий по русскому языку, математике и окружающему миру — их можно найти в «Яндекс.Учебнике».

Уроки в «Яндекс.Школе» начались 31 марта. В первую неделю онлайн-школа будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия будут идти до конца текущего учебного года.