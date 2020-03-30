Онлайн-марафон «Тотального диктанта» стартует 4 апреля в 09:00. Лингвист Антон Сомин расскажет о названиях болезней, Светлана Друговейко-Должанская выступит с лекцией о трех новых буквах алфавита (Что? Да!), а Кира Дружинина поделится списком синонимов к слову «выпить».

Литературный критик Галина Юзефович объяснит, почему не надо читать то, что не нравится, Илья Стахеев научит спокойствию в непростое время и объяснит, как отличать фейки от реальных новостей. Также в лекциями выступят участники группы «Ундервуд» и постоянные диктаторы «Тотального диктанта» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко.

Все желающие также смогут написать демодиктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками вместе с Владимиром Пахомовым. Для того, чтобы стать слушателем онлайн-марафона «Тотального диктанта», необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, в 2019 году «Тотальный диктант» написали 11 544 петербуржца. Из них оценку «отлично» получили 1335 участника, что составляет более 10% от общего количества и является новым рекордом. Впервые дикторами стали люди с аутизмом. Студенты центра «Антон тут рядом» впервые прочитали текст в Гатчине — так организаторы хотели показать, что русский язык объединяет всех, кто умеет или хочет говорить по-русски, помогает нам понимать друг друга.