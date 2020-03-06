Панорама дня: NASA показало самое детальное изображение поверхности Марса

Детальная панорама области Глена Торридона, расположенной на склоне горы Шарп, была сделана марсоходом Curiosity — он снимал поверхность Марса с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. «В то время как многие в нашей команде наслаждались индейкой дома, Curiosity создали этот праздник для глаз. Впервые за время существования миссии мы посвятили нашу работу стереопанораме с охватом в 360 градусов», — поделился ученый проекта Curiosity Эшвин Васавада из Лаборатории реактивного движения NASA.