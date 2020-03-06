NASA показало самую детальную панораму поверхности Марса. Изображение, сделанное марсоходом Curiosity, состоит из более чем 1200 снимков с разрешением 1,8 миллиарда пикселей. Самое детальное из всех когда-либо сделанных!
Панорама дня: NASA показало самое детальное изображение поверхности Марса
Детальная панорама области Глена Торридона, расположенной на склоне горы Шарп, была сделана марсоходом Curiosity — он снимал поверхность Марса с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. «В то время как многие в нашей команде наслаждались индейкой дома, Curiosity создали этот праздник для глаз. Впервые за время существования миссии мы посвятили нашу работу стереопанораме с охватом в 360 градусов», — поделился ученый проекта Curiosity Эшвин Васавада из Лаборатории реактивного движения NASA.
Напомним, в канун астрономы NASA Дня всех святых они опубликовали фотографии туманности, напоминающей хэллоуинскую тыкву «светильник Джека». Телескоп Hubble нашел водяной пар на экзопланете в «обитаемой зоне» — она вращается вокруг своей звезды на таком расстоянии, что температура на поверхности позволяет скапливаться там жидкой воде.
В 2019 году Нобелевскую премию по физике присудили за исследования космологии и открытие экзопланеты. Ученые из СПбГУ проанализировали данные о траектории движения и точном расположении нескольких миллионов небесных тел — уже сейчас можно ожидать, что информация приблизит ученых к решению проблемы скрытой массы. А выпускники петербургских лицеев завоевали три золотых медали из пяти на Международной олимпиаде по астрономии.
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