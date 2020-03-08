Одна из самых острых тем даже для тех, кто согласен с идеями феминизма — это феминитивы. Нужны ли они, как влияют на наше восприятие женщин и почему режут многим слух? В преддверии дня женской солидарности «Собака.ru» публикует самые интересные цитаты из лекции аспирантки, гендерной исследовательницы Анжелики Зауэр.
Революция и язык: зачем нужны феминитивы
Что такое феминитивы?
У термина «феминитив» много значений. Первый — указание на профессию, социальную принадлежность, неологизм женского рода, образованный и парный соответствующему существительному мужского рода. Он не совсем корректен, потому что феминитивы не всегда парные. Второе — наименование лиц женского пола альтернативное мужскому. Это ближе к истине. И третье: феминитив — лингвистическое средство борьбы за гендерное равенство. Это определение не лингвистично, но в социологическом смысле оно емкое и верное.
Феминитивы широко обсуждаются в России в последнее время: про них спорят, скандалят, постоянно пишут в прессе. Однако это не новое явление. Гендерные исследования в языке активно развивались начиная со Второй волны женского движения в США и Германии 1960-х годов. Тогда в языкознании появилось новое направление, которое получило название «феминистская лингвистика» или «феминистская критика языка».
Первый семинар по проблемам языка и пола провела Мэри Кэй в Калифорнийском университете, позже она выпустила книгу «Мужской женский язык». Согласно ее выводам, язык не открыто, но все же указывает женщине, кем ей можно быть, а кем — нет.
Как образуются феминитивы?
Иногда это заимствования из других языков: польского, чешского и болгарского. Эти языки содержат больше феминитивов, чем русский. Суффикс -к удобен для нас: была профессор — стала профессорка. Вот, например, пары слов в болгарском языке: автор – авторка, лекар – лекарка, мениджър – мениджърка, в чешском: autor – autorka, doktor — doktorka.
Реже используются суффиксы - алк- , -елк- (сиделка) -есс- (авторесса, пилотесса). Некоторые слова традиционно образуются через изменение окончания: больной – больная. Удобнее говорить «ученая», вместо «женщина-ученый».
Благодаря «княгине» и «графине» еще в послевоенные годы в СССР в среде интеллигенции появилась мода на обозначения научных профессий в женском роде: этнографиня, геологиня, биологиня. Сейчас такой суффикс встречается нечасто.
Сегодня, пока нет общепринятой нормы, какой суффикс использовать — дело вкуса. Гендерную лингвистику отличает от других направлений языкознания ее ярко выраженный полемический характер. Но также ее важная особенность — феминистская лингвистика политически обоснована. Другие лингвисты не занимаются занимаются политикой, а мы меняем реальность.
В чем цель феминистской лингвистики?
Ответ простой — разоблачение патриархата и доминирования мужчин в культуре. Пока нет слов для обозначения женщин в профессиях, они остаются невидимыми, мы на уровне языка выключаем их из социума. Изменение языковой нормы способствует реальным переменам
Сегодня язык у нас андроцентричный, он отражает мужской взгляд на мир. Об этом говорит языковая асимметрия или проблема общего рода: мы образуем слова женского рода от мужских. Попробуйте сказать себе в тишине слово «человек» — какие будут ассоциации? Множественные эксперименты в разных странах показали, что у нас в голове возникает мужской образ. Во многих языках «мужчина» и «человек» — это одно и то же слово. Как же придать ему женские черты? Некоторые лингвисты предлагают использовать слово «людиня», но я еще не решила для себя, использовать его или нет.
Текст не отражает существующую реальность, а формирует ее. Говорят, чего нет в медиа, того нет и на самом деле. И это действительно так — если в прессе не будет отражено событие, мы о нем не узнаем. Словами мы создаем контекст вокруг нас.
Что почитать о гендерной лингвистике?
Одна из первых книг, посвященных гендерной лингвистике — «Гендер и язык» С. Тремель-Плетц. Во-вторых, это революционная книга Луизы Пуш «Немецкий — это язык мужчин». Из-за взглядов Пуш уволили из университета, в котором она преподавала. И в третьих, есть спорная книга Робин Лакофф «Язык и женское место». Эта исследовательница ввела понятие «гендерлект» — это особенности лексики, стилистики и грамматики женщин и мужчин в пределах одного национального языка, разные коммуникативные модели поведения. Она считает, что гендерлект формируется в раннем детстве, когда нас воспитывают. Мы действительно говорим по-разному, но нужно обязательно учитывать контекст: говорим мы дома, на работе, в постели. Гендерлект сейчас — это «детское» определение, которое больше не используется. К сожалению, в своей книге Лакофф также транслирует и патриархальные стереотипы: например, о том, что женщины более болтливы, эмоциональны и меньше думают.
Существует ли словарь феминитивов?
Лилит Мазикина издала первый в России «Малый справочник феминитивов». Он дорогой и вряд ли действительно полезен — это скорее экспонат для фанатов темы. Это самиздат, продается на Ozon, в нем всего 30 страниц, язык в нем не научный — зато авторкой была проведена работа по классификации этих слов.
Феминизм и стереотипы
У большинства россиян есть куча стереотипов и мифов о феминизме. Ни в одной школе не говорят о гендерных исследованиях, хотя во многих европейских странах их изучение обязательно.
Стереотипы рисуют феминизм как разрушительную силу, деструкцию, которая объединяют маргиналов и «ненормальных» женщин — страшных, неопрятных и нетрадиционной сексуальной ориентации.
Феминизм остро конфликтует с правым и религиозным сектором. Официальный дискурс власти в России патриархальный, поэтому, если вы будете выступать за принятие закона о домашнем насилии, обязательно найдется человек, который скажет, что этот закон не нужен и якобы разрушает семейные ценности.
Именно поэтому феминистский лингвистический дискурс представляет интерес: он является альтернативным политическим проектом и не скрывает свою идеологическую сущность. А также он самокритичен: феминизм разнообразен и включает множество направлений, в чем-то представительницы движения сходятся, в чем-то — спорят друг с другом.
Так зачем же нам нужны эти странные, не очень красиво звучащие слова? Когда мы используем феминитивы, женщины становятся видимыми и значимыми. Я думаю, что через 10 лет они войдут в наш привычный лексикон, и их использование станет обыденностью.
Записала Ирина Акишина
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