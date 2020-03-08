Революция и язык: зачем нужны феминитивы

Что такое феминитивы?

У термина «феминитив» много значений. Первый — указание на профессию, социальную принадлежность, неологизм женского рода, образованный и парный соответствующему существительному мужского рода. Он не совсем корректен, потому что феминитивы не всегда парные. Второе — наименование лиц женского пола альтернативное мужскому. Это ближе к истине. И третье: феминитив — лингвистическое средство борьбы за гендерное равенство. Это определение не лингвистично, но в социологическом смысле оно емкое и верное.

Феминитивы широко обсуждаются в России в последнее время: про них спорят, скандалят, постоянно пишут в прессе. Однако это не новое явление. Гендерные исследования в языке активно развивались начиная со Второй волны женского движения в США и Германии 1960-х годов. Тогда в языкознании появилось новое направление, которое получило название «феминистская лингвистика» или «феминистская критика языка».

Первый семинар по проблемам языка и пола провела Мэри Кэй в Калифорнийском университете, позже она выпустила книгу «Мужской женский язык». Согласно ее выводам, язык не открыто, но все же указывает женщине, кем ей можно быть, а кем — нет.

Как образуются феминитивы?

Иногда это заимствования из других языков: польского, чешского и болгарского. Эти языки содержат больше феминитивов, чем русский. Суффикс -к удобен для нас: была профессор — стала профессорка. Вот, например, пары слов в болгарском языке: автор – авторка, лекар – лекарка, мениджър – мениджърка, в чешском: autor – autorka, doktor — doktorka.

Реже используются суффиксы - алк- , -елк- (сиделка) -есс- (авторесса, пилотесса). Некоторые слова традиционно образуются через изменение окончания: больной – больная. Удобнее говорить «ученая», вместо «женщина-ученый».

Благодаря «княгине» и «графине» еще в послевоенные годы в СССР в среде интеллигенции появилась мода на обозначения научных профессий в женском роде: этнографиня, геологиня, биологиня. Сейчас такой суффикс встречается нечасто.

Сегодня, пока нет общепринятой нормы, какой суффикс использовать — дело вкуса. Гендерную лингвистику отличает от других направлений языкознания ее ярко выраженный полемический характер. Но также ее важная особенность — феминистская лингвистика политически обоснована. Другие лингвисты не занимаются занимаются политикой, а мы меняем реальность.