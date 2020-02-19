«Положительную динамику ИТМО обеспечили два основных наших конкурентных преимущества. Первое – растущая интернационализация университета: с каждым годом растет количество иностранных студентов, мы активно привлекаем преподавателей и ученых из-за рубежа. Они не только привносят свои знания и создают новые научные направления, но и внедряют их в учебный процесс, успешно совмещая исследовательскую работу и образование. А это означает, что студенты, аспиранты и молодые ученые овладевают самыми современными практиками и могут в буквальном смысле слова продвинуть передний край науки», — говорит директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Илья Куфтырев.

Напомним, осенью 2019 года ИТМО вошел в топ-100 лучших IT-вузов мира. Ранее издание Forbes назвало рейтинг лучших университетов России. Список составлялся исходя из статистики выпуска «элитных» специалистов — предпринимателей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников, которые входят или могут войти в список богатейших бизнесменов издания. В первую десятку вошел петербургский ИТМО. Университет также вошел в рейтинг лучших вузов мира по версии Times Higher Education — наряду с СПбГУ и Политехом.