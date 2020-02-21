Аналитики Die Welt о 2030-ых: переворот экономики, революция дронов и крах Европы

Конец пластиковых карт

Многие говорят о том, что в небытие уйдут наличные деньги, но большинство экономистов сходятся на том, что это невозможно. Человеку нужны купюры и монеты в кармане хоть в каком-то количестве и думать, что терминалы для оплаты картами будут везде, включая какой-нибудь сельский ларек, наивно. А вот банковские карты исчезнут, их окончательно заменят приложения в смартфонах или в чем-то еще, что будет в наших карманах через тридцать лет.