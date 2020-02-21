Футурологи строят прогнозы на «двадцатые» годы, а аналитики немецкого издания Die Welt пошли дальше: спрогнозировали, как мы будем жить в 2030 году. В ближайшие 10 лет нас ждет перелом моделей питания, шестичасовой рабочий день и смерть банковских карт.
Аналитики Die Welt о 2030-ых: переворот экономики, революция дронов и крах Европы
Шестичасовой рабочий день
Пока Дмитрий Медведев предлагает рассмотреть сокращение рабочей недели до четырех дней, а Петербург в этом проекте имеет все шансы стать пионером, аналитики Die Welt предсказывают всемирный переход к 6-часовому рабочему дню. Процесс не остановить — структура работы в большинстве организаций меняется, и необходимость держать сотрудника в офисе по восемь часов постепенно отпадает. Мы же надеемся, работодатели поймут, как ввести такую реформу без сокращения заработных плат.
Конец денег
Речь о конце фиатных денег — тех, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством и которые правительство страны объявило в качестве законного средства платежа. Собственно, это те самые деньги, которые мы используем в быту. Ключевое здесь — «правительство объявило», это значит, что стоимость этих денег ничем не обеспечена. Конец 2010-х и появление криптовалют пошатнул монополию государства в денежном вопросе. Аналитики Die Welt считают, что к 30-м годам XXI века мы придем к альтернативным методам расчетов. Либо окончательную мощь наберут все те же криптовалюты, либо произойдет откат к «осязаемой» валюте вроде золота.
Крах Европы
Закат Европы предсказывал еще Шпенглер в 1918 году, аналитики Die Welt также отмечают, что Европа действительно в кризисе: в Старом Свете нет IT-гигантов вроде Apple, как в США, или Alibaba, как в Китае, амбициозная молодежь нередко уезжает в ту же Америку, да и верхушку рейтинга Times Higher Education оккупировали заокеанские и китайские вузы. Как считает Die Welt, европейским политикам необходимы глобальные банковские, экономические и политические реформы, иначе превращение Европы в периферию к 2030 году неизбежно.
Продуктовая революция
Мир ждут глобальные перемены в сфере продаж и покупок продуктов питания. Ещё недавно во главе угла стояло предложение (ритейлеры указывали людям, что именно им покупать), то теперь — спрос. К 2020 году супермаркетов сегодняшнем виде вообще могут исчезнуть, а люди массово станут формировать ежедневную/еженедельную корзину дома и получать ее, не выходя из квартиры.
Расцвет дронов
Казалось бы, какая мелочь, однако дроны уже сейчас используются в совершенно разных сферах, а к 30-м они будут везде. По мнению аналитиков Die Welt, дроны смогут, например, осуществлять полный контроль над дорожным движением. Другой вариант — использование технологии дронов в медицине. Однако, возможно это лишь в том случае, если политические элиты и крупный бизнес захотят поддержать дроновую революцию.
Медицина прогнозов
Один из оптимистичных прогнозов Die Welt. Очевидно, что мировая медицина в последние годы все тщательнее блюдет принцип «профилактика лучше лечения». И в дальнейшем этот принцип в медицине будет укрепляться. Уже сейчас разрабатываются технологии, позволяющие спрогнозировать будущие проблемы со здоровьям, основываясь на индивидуальном геноме человека. Так что, возможно, к 2030 году план лечения будет составляться через неделю после рождения.
Конец пластиковых карт
Многие говорят о том, что в небытие уйдут наличные деньги, но большинство экономистов сходятся на том, что это невозможно. Человеку нужны купюры и монеты в кармане хоть в каком-то количестве и думать, что терминалы для оплаты картами будут везде, включая какой-нибудь сельский ларек, наивно. А вот банковские карты исчезнут, их окончательно заменят приложения в смартфонах или в чем-то еще, что будет в наших карманах через тридцать лет.
Искусство On-Demand
Естественно, перемены затронут и сферу культуры и искусства. Аналитики уверены, что к 2020 году роль крупных посредников между создателем контента и потребителем если не станет нулевой, то сильно уменьшится: технологические возможности позволят исключить из этой “пищевой” цепочки издателей, кинопрокатчиков и прочих. Более того, Die Welt предполагает, что произведения искусства вообще будут создаваться по запросу пользователей, но как — пока непонятно.
Климат в порядке
В столь актуальном климатическом вопросе специалисты Die Welt оптимистичны. Кажется, Грета Тунберг будет довольна и как минимум европейские и североамериканские государства движутся в правильном направлении: использование вредных для природы технологий сокращается.
Да здравствуют криптовалюты!
А вот тут ничего нового. По мнению Die Welt, правительства будут всячески регулировать и ставить препоны криптовалютам, но то, что они лет через десять окончательно станут полноценным платежным средством — факт.
Интеллектуалы захватят спорт
Немного специфический прогноз, но от того не менее интересный. Профессиональный спорт, особенно популярные игровые виды (футбол, хоккей, американский футбол) все чаще становятся объектом исследования гиков — они считают коэффициенты полезности игроков, составляют тепловые карты, а тренеры заказывают у них статистику и аналитику. К 2030 году спортивная составляющая этих видов окончательно уйдет в сторону, уступив место интеллектуальной: тренеры и игроки начнут работать на ученых.
Подготовил: Игорь Топорков
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