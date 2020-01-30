Появилась самая детальная фотография поверхности Солнца. За всю историю наблюдений!

«Inouye Solar Telescope дает беспрецедентно крупные планы поверхности Солнца, но в конечном счете он будет измерять солнечную корону — и полное солнечное затмение не требуется», — рассказали в Национальной солнечной лаборатории.

Помимо фотографий, специалисты также опубликовали фильм, в котором показано движение вещества в конвективных ячейках Солнца. Оно поднимается изнутри Солнца по оси каждой из ячеек и, достигнув периферии, уходит обратно под поверхность. Этот процесс позволяет доставлять энергию из внутренних областей звезды во внешние.