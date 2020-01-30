Наземный солнечный телескоп DKIST Национального научного фонда США, установленный на Гавайях, сделал самую детальную фотографию поверхности Солнца за всю историю наблюдений. На снимке впервые видно объекты размером до 30 километров.
Появилась самая детальная фотография поверхности Солнца. За всю историю наблюдений!
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Фото: NSO/AURA/NSF (nsfgov.home.blog)
«Inouye Solar Telescope дает беспрецедентно крупные планы поверхности Солнца, но в конечном счете он будет измерять солнечную корону — и полное солнечное затмение не требуется», — рассказали в Национальной солнечной лаборатории.
Помимо фотографий, специалисты также опубликовали фильм, в котором показано движение вещества в конвективных ячейках Солнца. Оно поднимается изнутри Солнца по оси каждой из ячеек и, достигнув периферии, уходит обратно под поверхность. Этот процесс позволяет доставлять энергию из внутренних областей звезды во внешние.
The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020
More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC
Напомним, Российский государственный архив кинофотодокументов опубликовал архивную съемку о солнечном телескопе Пулковской обсерватории, «Роскосмос» рассекретил материалы о первой советской Лунной программе, телескоп Hubble нашел водяной пар на экзопланете в «обитаемой зоне», а астрономы NASA обнаружили туманность в виде хэллоуинской тыквы.
Ранее ученые из СПбГУ проанализировали данные о траектории движения и точном расположении нескольких миллионов небесных тел — уже сейчас можно ожидать, что информация приблизит ученых к решению проблемы скрытой массы. А Нобелевскую премию по физике за 2019 год присудили за исследования космологии и открытие экзопланеты.
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