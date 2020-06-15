5 причин купить недвижимость в центре Петербурга

директор по маркетингу RBI

Дом на Красноармейской – проект для фанатов этих мест, для тех, кто влюблен в Адмиралтейский район, в окрестности Фонтанки, в силуэты Троицкого и Никольского соборов. Нехватки музеев и памятников архитектуры здесь точно нет. А у жителей дома «Созидатели» будет еще и собственная картинная «галерея». Как и в других своих проектах, RBI в этом комплексе украшает холлы и входные группы произведениями искусства. Конечно, в центре города не так много зелени, но у «Созидателей» есть просторный внутренний двор, в котором много зелени. Особенность пространства – «зеленая комната». Это своеобразный оазис, укрытый от «внешнего мира» сенью деревьев и скамеечками, где можно даже помедитировать. Еще одно место для общения и встреч – помещение мини-клуба, где можно, например, провести занятие с репетитором или сыграть с друзьями в шахматы.