Хотя футурогологи и обещают нам децентрализацию мегаполисов, спрос на жилье в районе Дворцовой площади, Невского, Литейного пока не угасает. Рассказываем, почему в Петербурге «квартира в центре» все еще в авангарде самой желанной недвижимости, и показываем наглядные примеры от строителей RBI (ЖК «Созидатели»), ГК «ПСК» (ЖК «Новый Невский») и ГК «Пионер» (ЖК YE'S Residence).
5 причин купить недвижимость в центре Петербурга
Гений места
Дыхание Петербурга, заложенное в реках, каналах, гранитных набережных, садах и дворцах в полную силу ощущается только в моменте и месте. Жить и оказываться, глядя в окно, в родном городе, а не вспоминать его по открыткам в спальном районе – мечта. Ее и предлагают строители RBI, ГК «ПСК» и «Пионер». Первые возводят жилой комплекс «Созидатели» на 12-й Красноармейской, вторые – проект «Новый Невский» на Тележной улице в пятидесяти шагах от площади Восстания, третьи – дом YE'S Residence на Боровой улице (кстати, он уже сдан!), который объединен с апарт-отелем YE'S Marata, но построен, в традиционном формате жилой недвижимости, хотя и с полым доступом ко всем сервисам гостиничного уровня. Театры, музеи, арт-галереи, общественные пространства – все в шаговой доступности, а если не везет с погодой, то в 10 минут езды на машине.
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ЖК «Созидатели» (RBI)
Михаил Гущин
директор по маркетингу RBI
Дом на Красноармейской – проект для фанатов этих мест, для тех, кто влюблен в Адмиралтейский район, в окрестности Фонтанки, в силуэты Троицкого и Никольского соборов. Нехватки музеев и памятников архитектуры здесь точно нет. А у жителей дома «Созидатели» будет еще и собственная картинная «галерея». Как и в других своих проектах, RBI в этом комплексе украшает холлы и входные группы произведениями искусства. Конечно, в центре города не так много зелени, но у «Созидателей» есть просторный внутренний двор, в котором много зелени. Особенность пространства – «зеленая комната». Это своеобразный оазис, укрытый от «внешнего мира» сенью деревьев и скамеечками, где можно даже помедитировать. Еще одно место для общения и встреч – помещение мини-клуба, где можно, например, провести занятие с репетитором или сыграть с друзьями в шахматы.
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ЖК «Созидатели» (RBI)
Мобильность
Вжух, и ты на Невском, на вокзале в «Сапсане», чтобы отправиться в Москву на уикенд, или в аэропорту ждешь своей посадки на рейс до теплого моря. Представьте: не надо высчитывать час-полтора, чтобы добраться до офиса, вечеринки или театральное премьеры. Любые передвижения становятся легкими и простыми, когда живешь в центре города. Проекты «Созидатели», «Новый Невский» и YE'S Residence находятся в шаговой доступности от двух-трех узловых станций метро, поэтому пробки не помеха, и в непосредственной близости от главных магистралей района. При этом важно, что ни один жилой комплекс не выходит непосредственно на шумные проспекты.
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ЖК «Новый Невский» (ПСК)
Сергей Мохнарь
директор департамента развития ГК ПСК
К жизни в центре привыкаешь быстро. Это удобство и экономия времени. Центр – это свобода. Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский» расположен в 50 шагах от Невского проспекта и 5 минутах пешком от станции метро «Площадь Александра Невского». Проект дает возможность в считанные минуты добираться до работы, лучших магазинов, культурных и деловых центров. Мост Александра Невского, Дворцовый и Троицкий мосты, близость к крупным транспортным артериям и дорожным развязкам (набережная Обводного канала, Синопская набережная, проспект Обуховской обороны, Лиговский проспект) позволяют выбрать оптимальный путь. Например, дорога до аэропорта Пулково занимает полчаса, до
общественно-делового комплекса «Лахта Центр» – всего 20 минут, а до «Московского вокзала» можно дойти пешком за 10–15 минут.
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ЖК «Новый Невский» (ПСК)
Знание – сила
Безоговорочную победу недвижимость в центре одерживает в номинации «Образование». В этой категории мобильность - уже жизненная необходимость. Родители, которым не надо думать о часах, проведенных в метро или в пробках, чтобы отвести чадо в искусствоведческий клуб «Эрмитажа», автоматически становятся самыми счастливыми людьми на свете. Здесь все три проекта сразу получают тысячу очков к карме: школа при Русском музее, лекторий Эрмитажа, 239 гимназия (кузница математиков-чемпионов), Аничков лицей (юношеское комьюнити интеллектуалов), СПбГУ, ФИНЭК, РГГУ им. А.И. Герцена, Консерватория, Академия Художеств – список можно продолжать бесконечно, но самое главное, что до всего этого богатства знаний – рукой подать.
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ЖК YE'S Residence на Социалистической улице (ГК «Пионер»)
Люди одного круга
Дома в центре как-то сами собой приобретают дух клубности: никаких корпусов-небоскребов, закрытые внутренние дворы и, конечно, внешний облик, органично вписанный в историческую застройку центральных районов. Если говорить про архитектуру, то отмечаем, что над гармонией «Нового Невского» трудилась студия «Герасимов и партнеры», «Проектная культура» отвечала за комплекс «Созидатели», а создавать красоту YE'S Residence помогали профи из бюро «Земцов, Кондиайн и Партнеры» и японской компании Nikken Sekkei. Безопасность, престиж и комфорт в этих ЖК становятся осязаемыми, а сами проекты объединяют людей с похожими взглядами на жизнь и настроенными на добрососедские отношения. Последнее – легко достижимо в первую очередь потому, что для домов в центре характерно небольшое количество лотов. Так, в комплексе «Новый Невский» запланировано 120 единиц, в YE'S Residence – всего 65, а в проекте «Созидатели» есть корпуса, в которых всего 5 и 8 квартир – как в самых премиум-домах.
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ЖК YE'S Residence на Социалистической улице (ГК «Пионер»)
Евгений Межевикин
руководитель отдела аналитики и маркетинговых концепций ГК «Пионер»
Небольшое количество лотов в жилом комплексе, а в YE'S на Боровой их всего 65, – это очень большой плюс. У наших жителей появляется возможность создать единый социум и общаться с соседями в позитивном ключе, что уже давно потеряло первозданный облик, но все-таки постепенно восстанавливается. Такие нюансы рождают комфортный фон проживания, где нет напряжения. Конечно, в нашем проекте среду еще дополняет и синергия с апарт-отелем на улице Марата, где организован гостиничный сервис: можно заказать уборку, такси, доставку продуктов, воспользоваться общей благоустроенной территорией, назначить встречу в лобби или просто найти уединенное место, чтобы поработать вне квартиры.
Долгосрочная инвестиция
В периоды турбулентности и стресса на фондовых биржах, в мировой экономике и на рынке валют, покупка недвижимости – отличный способ зафиксировать свои активы. Приобретение же квартиры в центре – способ спасти свои финансы, близкий к идеалу. В этих районах остается все меньше пятен под застройку, новые комплексы не потребуют капитального ремонта в обозримом будущем, а в ближайшие полтора-два года предложений не станет больше, что неизбежно будет только подогревать интерес со стороны покупателя. Квартиры в ЖК «Созидатели», «Новый Невский» или YE'S Residence – ликвидны по разным причинам, в том числе потому, что их можно даже перепродать, практически не потеряв инвестированных средств, ведь недвижимость в топовых локациях не обесценится до нуля.
«Новый Невский»: newnevsky.ru
«Созидатели»: sozidateli.rbi.ru
YE'S Residence: yesresidence.ru
«Новый Невский»:
Застройщик: ООО «Тележная 32»
Проектная декларация на сайте newnevsky.ru
«Созидатели»:
Застройщик: ООО «Специализированный застройщик "Эмпора"»
Проектная декларация на сайте krasnoarmeyskaya12.ru
YE'S Residence:
Застройщик: ООО «ИДК "Пионер"»
Проектная декларация на сайте yesresidence.ru
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