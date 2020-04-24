Правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Программа льготного ипотечного кредитования распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах России. Минимальный взнос составит 20%. Отмечается, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 миллиардов рублей. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах. Общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 миллиардов рублей.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. В частности, глава страны объявил о том, что все пособия и льготы будут продлеваться в течение следующих 6 месяцев автоматически — без предоставления справок, а также распорядился начала апреля в течение 3 месяцев всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно начислять по 5 тысяч ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Позже правительство России также утвердило минимальные размеры кредитов, по которым возможна отсрочка — «кредитные каникулы» в условиях пандемии коронавируса.