Спецпроект «Недвижимость»: клубный дом «Б57»

И даже хобби-рум!

Клубный формат предполагает небольшое количество жильцов — всего 150 квартир в девятиэтажном доме. Никаких студий, зато большие окна (высота 1,8 м, ширина — до 1,7 м), а еще гардеробные, просторные прихожие и кухни-гостиные. Среди многообразия планировочных решений голосуем за квартиры с окнами на две стороны — здесь также задуманы кабинет или хобби-рум, небольшая комната-трансформер, которая подстраивается под ваши интересы: может стать гардеробной, галереей современного искусства или штабом управления вашего стартапа.

Новые технологии

За «умным» теплосберегающим фасадом — впечатляющая техническая начинка. На окнах — двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим покрытием. Автоматизированная система подачи тепла регулирует микроклимат в доме, в зависимости от погоды на улице. Покой резидентов стерегут два поста службы охраны в доме и подземном паркинге, а нервы и время сохраняет онлайн-сервис. Через личный кабинет можно подать показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, отправить заявку диспетчеру или просто початиться с УК или соседями.