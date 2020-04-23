Парк Победы, трехметровые потолки, хобби-румы и еще миллион причин переехать в клубный дом «Б57» на Благодатной улице от группы компаний «КВС».
Спецпроект «Недвижимость»: клубный дом «Б57»
Гений места
Тот случай, когда гений места обязывает соответствовать званию дома образцового содержания и высокой культуры быта — такими титулами награждали во времена СССР соседние с «Б57» дома в стиле сталинского ампира. И действительно, находясь в самой респектабельной части Московского района — Парк Победы с одной стороны и фонтаны у Дома Советов с другой, — «Б57» вписывается и в сложившийся архитектурный контекст (неоклассицизм и советские высотки!), и в актуальные реалии дома бизнес-класса. Отдельного упоминания заслуживает богатая инфраструктура Московского: десятки детских садов, лучшие школы с языковым, техническим или творческим уклоном, Российская национальная библиотека и исторический парк «Россия — Моя история».
Архитектура
Современный взгляд на традиции эпохи «стиля триумф» от девелопера «КВС» (более 1 млн кв. метров жилья за 16 лет деятельности) — это симметричный фасад дома со сдержанным декором — барельефы, карнизы и решетчатые ограждения балконов. Чередование вертикалей остекления и оштукатуренных поверхностей — стилизация под колоннады. Облицовка первого этажа — в керамограните. Та же классическая симметрия и парадная строгость соблюдена в интерьерах входных групп. Стены холлов оформлены традиционными молдингами и большими зеркалами. Для гостей — зоны ожидания с мягкими диванами, для жильцов — колясочные, а немецкие лифты Steimberg — для всех.
И даже хобби-рум!
Клубный формат предполагает небольшое количество жильцов — всего 150 квартир в девятиэтажном доме. Никаких студий, зато большие окна (высота 1,8 м, ширина — до 1,7 м), а еще гардеробные, просторные прихожие и кухни-гостиные. Среди многообразия планировочных решений голосуем за квартиры с окнами на две стороны — здесь также задуманы кабинет или хобби-рум, небольшая комната-трансформер, которая подстраивается под ваши интересы: может стать гардеробной, галереей современного искусства или штабом управления вашего стартапа.
Новые технологии
За «умным» теплосберегающим фасадом — впечатляющая техническая начинка. На окнах — двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим покрытием. Автоматизированная система подачи тепла регулирует микроклимат в доме, в зависимости от погоды на улице. Покой резидентов стерегут два поста службы охраны в доме и подземном паркинге, а нервы и время сохраняет онлайн-сервис. Через личный кабинет можно подать показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, отправить заявку диспетчеру или просто початиться с УК или соседями.
«Б57», Благодатная ул., 57
Застройщик: ООО «КВС. Недвижимость»
Проектная декларация на сайте kvsspb.ru
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