Гениальная инвестиция — квартира в апарт-отеле Avenue-Apart от ГК «БестЪ»: дизайнерская отделка, сервис пятизвездочного отеля и все, за что мы любим Васильевский, под боком.
Спецпроект «Недвижимость»: Avenue-Apart на Васильевском
Культурный шок
Проект девелопера и айкидо-философа Андрея Лушникова взял черный пояс в соотношении «цена — качество», и уже второй дом семейства апарт-отелей бизнес-класса Avenue-Apart поселился на Васильевском в красивом окружении бывших доходных домов в стиле модерн, эклектики, сталинского неоклассицизма. Вам сюда, если вы ищете объект для выгодных инвестиций или желаете лично прописаться в эпицентре культурной жизни Петербурга. До «Севкабель Порта» и Василеостровского рынка — пять минут на машине. Добраться до Крестовского или аэропорта по ЗСД быстрее, чем длится спектакль в Театре на Васильевском. А если вы воспитываете юных василеостровцев, то собственное отделение сети «Школы Бенуа» на первом этаже здания, близость сада «Василеостровец», бассейна СКА, трех детских садов, четырех школ и гимназии заставят серьезно задуматься: а не поселиться ли здесь насовсем?
Стиль решает
При внешней сдержанности и строгости фасада внутреннее содержание дома лишено аскетизма. Все 317 номеров апарт-отеля сдаются с полной дизайнерской отделкой, включая кухню и сантехнику. Скандинавский стиль в интерьерах обещает полный хюгге: мебель и декор из природных материалов, большие окна и теплый, уютный scandic-текстиль. Добавьте сюда сервис пятизвездочного отеля: уборку от службы горничных, круглосуточный ресепшн, трансфер, собственный ресторан и атриум, подземный паркинг на 48 мест — и дебет наверняка сойдется с кредитом в ваших расчетах инвестиционной привлекательности объекта.
Цифры
Доверяем опыту девелопера и брокера ГК «БестЪ» на рынке с 1997 года. Заполняемость первого отеля сети AVENUE-APART на Петроградке — 98 %. Прирост стоимости квадратного метра на этом объекте за 4 года составил 80 %. Организовать пассивный доход от сдачи в аренду апартаментов в Avenue-Apart на Малом проспекте можно как самостоятельно, так и через управляющую компанию. Делегировав арифметику и организационные моменты, искать ответ на вопрос «жить или сдавать?» придется все-таки самому.
На районе
С появлением ЗСД Васильевский остров перестал быть необитаемым: здесь есть свой собственный выход к морю и идеальная набережная «Севкабель Порта», здесь открылся первый в Петербурге реконструированный рынок с гениальным российским камамбером и устрицами — Василеостровский.
Avenue-Apart, Малый пр. В. О., 54, к. 2
Застройщик: ГК «БестЪ»
Проектная декларация на сайте avenue-apart.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.