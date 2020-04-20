Спецпроект «Недвижимость»: Avenue-Apart на Васильевском

Стиль решает

При внешней сдержанности и строгости фасада внутреннее содержание дома лишено аскетизма. Все 317 номеров апарт-отеля сдаются с полной дизайнерской отделкой, включая кухню и сантехнику. Скандинавский стиль в интерьерах обещает полный хюгге: мебель и декор из природных материалов, большие окна и теплый, уютный scandic-текстиль. Добавьте сюда сервис пятизвездочного отеля: уборку от службы горничных, круглосуточный ресепшн, трансфер, собственный ресторан и атриум, подземный паркинг на 48 мест — и дебет наверняка сойдется с кредитом в ваших расчетах инвестиционной привлекательности объекта.

Цифры

Доверяем опыту девелопера и брокера ГК «БестЪ» на рынке с 1997 года. Заполняемость первого отеля сети AVENUE-APART на Петроградке — 98 %. Прирост стоимости квадратного метра на этом объекте за 4 года составил 80 %. Организовать пассивный доход от сдачи в аренду апартаментов в Avenue-Apart на Малом проспекте можно как самостоятельно, так и через управляющую компанию. Делегировав арифметику и организационные моменты, искать ответ на вопрос «жить или сдавать?» придется все-таки самому.