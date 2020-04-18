Спецпроект «Недвижимость»: ЖК «Новый Невский» с террасами

Центрально

Микрорайон от площади Восстания до Александро-Невской лавры, хоть и является самым сердцем Петербурга, суеты не любит. Девелопер «ПСК» (на рынке с 2007 года) учел это и возводит максимально приватный «Новый Невский» на Тележной, всего в 50 шагах от главной улицы города. Правда, и у Староневского теперь новая жизнь: компании Babochka удалось сделать его ребрендинг, и теперь на местной виа Монтенаполеоне (или Фобур Сент-Оноре?) в доходных домах конца XIX века квартируют модные дома, которыми заведуют Вирджил Абло и Фиби Файло. Дышать концентрированным кислородом отправляемся в ближайший Митрополичий сад. Бассейн, гимназии и открыточные достопримечательности Петербурга тоже рядом. Что тут скажешь, центр.