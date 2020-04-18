Проект «Новый Невский» группа компаний «ПСК» возводит на Тележной улице в двух шагах от штаб-квартир Chanel, Dior и Louis Vuitton в Петербурге.
Спецпроект «Недвижимость»: ЖК «Новый Невский» с террасами
Центрально
Микрорайон от площади Восстания до Александро-Невской лавры, хоть и является самым сердцем Петербурга, суеты не любит. Девелопер «ПСК» (на рынке с 2007 года) учел это и возводит максимально приватный «Новый Невский» на Тележной, всего в 50 шагах от главной улицы города. Правда, и у Староневского теперь новая жизнь: компании Babochka удалось сделать его ребрендинг, и теперь на местной виа Монтенаполеоне (или Фобур Сент-Оноре?) в доходных домах конца XIX века квартируют модные дома, которыми заведуют Вирджил Абло и Фиби Файло. Дышать концентрированным кислородом отправляемся в ближайший Митрополичий сад. Бассейн, гимназии и открыточные достопримечательности Петербурга тоже рядом. Что тут скажешь, центр.
Контекстно
По мнению застройщика, доверить проект здания, одновременно выразительного и лаконичного, но и не спорящего с историческим окружением и традициями, можно было только студии «Евгений Герасимов и партнеры». Автор соседнего делового квартала «Невская Ратуша» и самый востребованный архитектор Петербурга спроектировал два семиэтажных корпуса с главным фасадом, визуально разделенным на три части. Каждую выделяет один акцентный элемент: арка, эркерные балконы или башня, и создается впечатление, что это три отдельных дома, выстроенных в одну линию. Строить в такой манере требовал от зодчих Петр I.
Респектабельно
К камерной локации добавлен исчерпывающий список опций бизнес-класса. Во дворе — сквер: ландшафтный дизайн и детская площадка. В доме всего 120 квартир площадью от 47 до 183 кв. метров. Высота потолков от 3 до 4 метров. Во всех квартирах — дерево-алюминиевые окна и двухкамерные стеклопакеты. Многоступенчатая система очистки воды, круглосуточная охрана с контролем доступа и видеонаблюдением, подземный отапливаемый паркинг на 89 машиномест с лифтом — у резидентов «Нового Невского» будет все самое лучшее. И даже больше: в просторных 4- и 5-комнатных квартирах — собственные открытые террасы площадью до 45 кв. метров в квартирах на последнем этаже для домашних опен-эйров в белые ночи.
«Новый Невский», Тележная ул., 32, лит. А
Застройщик: ПСК «Виктория».
Проектная декларация на сайте newnevsky.ru
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