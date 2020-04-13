Спецпроект «Недвижимость»: ЦДС «Волковский» в 10 минутах от Невского

Легендарность

Более века назад с Волкова поля, южнее нынешнего Обводного канала, стартовали первые в России аэростаты и дирижабли, здесь тестировали первые русские самолеты. Бодрый девиз времен Воздухоплавательного парка «Все выше, и выше, и выше» сегодня переосмыслен застройщиком (принимающим, кстати, поздравления с 20-летием) в умиротворяющее «Все тише, и тише, и тише». Локация — городская по факту, загородная по сути — подарок для тех, кто ценит медитативное состояние без поездок в Репино и Пушкин. Жилой комплекс на набережной реки Волковки удачно расположен в 7 минутах пешком от станции метро, в 4 километрах от Московского вокзала, в непосредственной близости от Обводного канала, Лиговского проспекта и выездов на ЗСД и КАД.