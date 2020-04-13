Локация, где компания ЦДС строит свой жилой комплекс приватного формата «Волковский», — городская по факту, загородная по сути — подарок для тех, кто ценит медитативное состояние без поездок в Репино и Пушкин.
Спецпроект «Недвижимость»: ЦДС «Волковский» в 10 минутах от Невского
Легендарность
Более века назад с Волкова поля, южнее нынешнего Обводного канала, стартовали первые в России аэростаты и дирижабли, здесь тестировали первые русские самолеты. Бодрый девиз времен Воздухоплавательного парка «Все выше, и выше, и выше» сегодня переосмыслен застройщиком (принимающим, кстати, поздравления с 20-летием) в умиротворяющее «Все тише, и тише, и тише». Локация — городская по факту, загородная по сути — подарок для тех, кто ценит медитативное состояние без поездок в Репино и Пушкин. Жилой комплекс на набережной реки Волковки удачно расположен в 7 минутах пешком от станции метро, в 4 километрах от Московского вокзала, в непосредственной близости от Обводного канала, Лиговского проспекта и выездов на ЗСД и КАД.
Архитектура
Современные петербуржцы ценят Волково за непривычную для четвертого по численности населения мегаполиса Европы уединенность, отсутствие многоэтажек. Малоэтажные строения по соседству — наследие послевоенного Ленинграда авторства советского зодчего Александра Гегелло, подарившего городу Дворец культуры им. Горького и аэровокзал Пулково-2. Архитекторы ЦДС учли архитектурный контекст и спроектировали жилой комплекс клубного типа: 4 этажа, 270 квартир, 13 парадных.
Приватность
Двор закрыт для машин и открыт только для жильцов «Волковского». Въезд в подземный паркинг на 168 машин с улицы. Спускаемся вниз — и отдыхаем среди вечнозеленых изгородей, карликовых деревьев, цветущих клумб летом и у нарядной елки зимой. И снова diversity: детские площадки рассчитаны на разный возраст маленьких резидентов, зеленое патио с уютной торшерной подсветкой обустроено для взрослых, предпочитающих уединение. В парадных — светлые вестибюли и лифтовые холлы, как в любимой «Бутылке» на Новой Голландии.
Diversity
Принцип «Квартира для каждого» в действии — в планировках учтены интересы как больших семей с детьми, так и холостых индивидуалистов. Сложный выбор: студия с огромным балконом, квартира с вместительной гардеробной, одной или двумя спальнями, апартаменты с четырьмя окнами или кухней-гостиной. Редкий бонус у петербургских строителей — планировки с одним или двумя эркерами — обещает еще больше пространства и света в квартире. Но что бы вы ни выбрали, одинаковыми во всех вариантах будут комнаты правильной формы, эргономичные и просторные ванные, ниши для хранения, панорамные окна.
ЦДС «Волковский», Волковский пр., 6, лит. Ж
Застройщик: ЦДС ООО «Городская Перспектива»
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.