«БФА-Девелопмент» возводит новый квартал «Огни залива» в экологически благополучном Красносельском районе рядом с Южно-Приморским парком.
Спецпроект «Недвижимость»: «Огни залива» с видом на море
На взморье
Можно ли жить на намыве? Нужно! В экологически благополучном Красносельском районе, на первой линии Финского залива и набережной Дудергофского канала, под шум прибоя, а не машин. До Петергофа — 17 километров, до аэропорта — и того меньше. Приятные соседи — 58 гектаров Южно-Приморского парка. школа, детские сады, поликлиники, торговые центры, рестораны и кинотеатры. А с появлением новой станции метро (предположительно в 2022 году) огни залива станут манить любителей морских просторов еще сильнее.
Просторно
«БФА-Девелопмент» обещает жизнь без стеснения: высокие потолки, широкие прихожие, ниши — и все это на стадии готовности «вот-вот ввод». Добавьте к списку качественную отделку, готовые варианты зонирования и меблировки от профессионального дизайнера — и можете смело менять свой статус на новосела. Жить с драгоценным видом на море можно и в студии, но девелопер, заселив в 2016 году первую очередь комплекса (премия за инновационные фасады от «Студии 44» братьев Явейнов, авторов реконструкции Главного Штаба Эрмитажа!), практически отказывается от малометражек в пользу просторных двух- и трехкомнатных квартир. Большие окна и остекленные балконы здесь выходят не на одну, а на две стороны — кто выращивает редкие сорта бразильских деревьев и занимается йогой дома, оценит! А бесшумные лифты развозят жильцов из подземного паркинга до духозахватывающего вида на 21-м этаже.
Инновационно
Представить, какие они, «Огни залива», наглядно, поможет мобильное приложение. Скачиваете — и вот вы в матроске и панаме уже совершаете променад по жилому комплексу и окрестностям. С одной стороны — Финский, с другой — Дудергофский, а между ними — озелененные дворы с детскими и спортивными площадками, велодорожками и террасами маленьких кафе.
На районе
Южно-Приморский парк — по смыслу нечто среднее между регулярным садом с искусственными прудами и девственным лесом. Идеально для скандинавской ходьбы среди каштанов, пихт и плакучих ив. То ли испанская Марбелья, то ли просто Майами — мы в Петербурге не привыкли, что можно просто так взять и отправиться на пробежку вдоль набережной залива. Будем привыкать!
«Огни залива», Ленинский пр., уч. 247 и 248
Застройщик: ООО «Дудергофский проект»
Проектная декларация на сайте ognizaliva.ru
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