Спецпроект «Недвижимость»: «Огни залива» с видом на море

Просторно

«БФА-Девелопмент» обещает жизнь без стеснения: высокие потолки, широкие прихожие, ниши — и все это на стадии готовности «вот-вот ввод». Добавьте к списку качественную отделку, готовые варианты зонирования и меблировки от профессионального дизайнера — и можете смело менять свой статус на новосела. Жить с драгоценным видом на море можно и в студии, но девелопер, заселив в 2016 году первую очередь комплекса (премия за инновационные фасады от «Студии 44» братьев Явейнов, авторов реконструкции Главного Штаба Эрмитажа!), практически отказывается от малометражек в пользу просторных двух- и трехкомнатных квартир. Большие окна и остекленные балконы здесь выходят не на одну, а на две стороны — кто выращивает редкие сорта бразильских деревьев и занимается йогой дома, оценит! А бесшумные лифты развозят жильцов из подземного паркинга до духозахватывающего вида на 21-м этаже.