Девелопер Андрей Лушников: «Коворкинг на Аптекарской отдам под госпиталь или для проживания врачей»

Большой коворкинг на Аптекарской набережной, который мы должны были открывать 1 апреля, в случае необходимости предоставлю под госпиталь или для проживания врачей.

Наш огромный ресторан со штатом 120 человек «Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте закрыт и работает только на доставку — в том числе и безглютеновых блюд, актуальных для людей с целиакией. «Ферма» не рассчитана на туристов, поэтому со снятием ограничительных мер рассчитываем вернуть спрос. Сейчас задача просто сохранить персонал ресторана — в этом сегменте он необыкновенно ценный. Какое-то время команда нас кормила, теперь мы должны ответить тем же.

Самое тяжелое положение у «Школы Бенуа». Это сеть из 20 центров дошкольного образования, которая наглухо закрыта. Сначала идея проекта «детского сада» в интернете мне показалась утопией, но сейчас, как ни странно, все получается. Я дал возможность учителям работать дистанционно — онлайн. Выручка от занятий будет напрямую поступать педагогам, чтобы они продержались.