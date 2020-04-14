Девелопер Андрей Лушников, превративший заброшенный парк в сад современного искусства, в кризисное время стоически руководит сразу 4-я проектами: строительной компанией «БестЪ», апарт-отелями Avenue-apart, рестораном «Ферма Бенуа» и центром дошкольного образования «Школа Бенуа». Мы выяснили у предпринимателя, победившего все кризисы новейшей истории России, как философия айкидо помогает ему вести бизнес и что станет с рынком недвижимости после окончания пандемии.
Девелопер Андрей Лушников: «Коворкинг на Аптекарской отдам под госпиталь или для проживания врачей»
1. О текущем положении бизнеса
Рынок недвижимости встал: стройки и отделы продаж не работают. Новые объекты в ближайшие месяцы появляться не будут, а значит, штат и зарплаты уменьшатся. У предпринимателей сейчас вообще нет выручки.
Наши апарт-отели Avenue-apart были сильно заточены на туризм, который мы очевидно в этом году уже не ждем. Но мы переориентировались: в 2 раза снизили цены на номера для самоизоляции. Кому-то надо обезопасить родителей, кому-то разъехаться с человеком, по-прежнему выходящим на работу.
Большой коворкинг на Аптекарской набережной, который мы должны были открывать 1 апреля, в случае необходимости предоставлю под госпиталь или для проживания врачей.
Наш огромный ресторан со штатом 120 человек «Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте закрыт и работает только на доставку — в том числе и безглютеновых блюд, актуальных для людей с целиакией. «Ферма» не рассчитана на туристов, поэтому со снятием ограничительных мер рассчитываем вернуть спрос. Сейчас задача просто сохранить персонал ресторана — в этом сегменте он необыкновенно ценный. Какое-то время команда нас кормила, теперь мы должны ответить тем же.
Самое тяжелое положение у «Школы Бенуа». Это сеть из 20 центров дошкольного образования, которая наглухо закрыта. Сначала идея проекта «детского сада» в интернете мне показалась утопией, но сейчас, как ни странно, все получается. Я дал возможность учителям работать дистанционно — онлайн. Выручка от занятий будет напрямую поступать педагогам, чтобы они продержались.
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Ресторан «Ферма Бенуа»
2. Об антикризисном менеджменте
Своих сотрудников я перевел на удаленку, ежедневно проводим несколько совещаний в Zoom. Но таким образом можно только поддерживать связь, не работать. У одного на плече ребенок висит, другой с бокалом, у кого-то дымок сигареты перед камерой, животные вокруг. А к примеру, бухгалтер деньги считает и должен сосредоточиться. Надеюсь, мы научимся работать онлайн за этот нестабильный месяц.
Суть наших антикризисных мер — это перераспределение обязанностей, а не увольнение. Коллектив собирался так долго, что мы не можем его потерять. К тому в компании очень много технических задач (к примеру, охрана) выполняются на аутсорсе — такие контракты мы легко расторгли.
Доход, конечно, снизился. Но это настолько естественно, что мы даже не рефлексируем. Заработаем меньше за эти три месяца — не беда. Есть 70% от нормальной прибыли, которые обеспечивают наши кредитные, налоговые и зарплатные обязательства, — и наша задача их получить.
3. О помощи малому и среднему бизнесу
От арендаторов приходит множество писем с просьбой снизить или отсрочить арендную плату. Рекомендуем управляющим перейти в режим ручного управления и работать с каждым персонально — в зависимости от сферы бизнеса. Некоторые наши добросовестные партнеры уже 10-15 лет, а кто-то пытается воспользоваться ситуацией. На снижении ставки мы идем. Я считаю, что мы с коллегами в одной лодке. Арендодатель, конечно, может собрать мелкие платежи за март-апрель-май и тем самым утопить компанию. Но для него это невыгодно: искать нового арендатора, платить брокеру, предоставлять арендные каникулы на время ремонта.
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Инсталляция «Т.Р.А.В.А» (арт-группа «Ес.Ка.Эм») в ресторане «Ферма Бенуа»
Освобождение предпринимателей от налогов — вот самая адресная помощь. У «БестЪ» 700 арендаторов, нуждающихся в послаблениях, но за мной стоит банк, который тоже просит деньги. А квартальный налог с одного бизнес-центра — 20-30 миллионов. Так устроен арендный бизнес: большая часть выручки уходит на пополнение казны и кредиты. Нужна финансовая поддержка властей, чтобы сохранить рабочие места. Сравните экономику со сломанным велосипедом: можно его починить и поехать, а можно тащить на спине. Экономия бюджетных средств означает, что государство выбирает второй вариант.
Наученные пандемией предприниматели при планировании бюджета будут всегда закладывать риск, который раньше в принципе не видели, – риск моментальной остановки. Но важно помнить, что нет периода в российской истории, когда наша страна хотя бы 5 лет прожила без кризиса. Бизнесмены — люди, которых непросто напугать. Многие уже ищут новые возможности. У молодых появился шанс занять свое место в мире.
Недавно вышла моя книга «Айкибизнес». Вот это как раз пособие по выживанию. В ней говорится о том, что необходимо в бизнесе использовать три постулата айкидо: уметь падать, уходить с линии атаки и использовать силу противника. Переложим на сегодняшний день: если твоему бизнесу плохо, не зарывайся под одеяло, а посмотри, где есть новые точки роста — упал, вскочил и оказался уже в другом положении. Если на тебя «едет поезд» — отойди, посмотри на ситуацию так, как будто она происходит не с тобой. И используй кризис как возможность: когда все бегут, подумай, что можно бежать и в другую сторону тоже.
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