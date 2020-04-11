Проект «Артхаус» на Звенигородской улице – это соседство с Даниилом Козловским и Елизаветой Боярская, французские балконы, трехметровые потолки и сад на крыше — абсолютно светский бизнес-класс.
Спецпроект «Недвижимость»: «Артхаус» в центре Петербурга
Гений места
Сто лет назад на месте нынешней Звенигородской улицы, Загородного и Московского проспектов, где квартировал лейб-гвардии Семеновский полк, проезды именовались линиями по номерам рот. Сегодня genius loci обещает здесь не жизнь, а светский раут в режиме нонстоп. Солируют в местном благородном собрании театры, концентрация которых в радиусе километра зашкаливает — от новой сцены МДТ Льва Додина до ТЮЗа. На вторых, но не второстепенных ролях — арт-пространства, бары и рестораны (до Рубинштейна 15 минут пешей прогулки).
Архитектура
«Артхаус» — родной брат театра Льва Додина: автор проекта клубного дома и нового места работы Боярской и Козловского — академик архитектуры Михаил Мамошин. Поклонник северного модерна, архитектор разработал современную версию петербургского югендштиля: необработанный гранит, облицовочный кирпич, патинированная медь, художественная ковка в отделке фасадов и оформлении внутреннего двора клубного дома.
Что такое клубный дом?
Это всего 72 квартиры, мансарда, зона лобби со стойкой ресепшн для консьержа и подземный паркинг. Трехметровые потолки, деревянно-алюминиевые окна в пол и распашные двери на французские балконы. Две планировки на выбор — базовая или расширенная с возможностью объединения одной или нескольких квартир на этаже (места для домашних раутов предостаточно в обоих случаях!). В базовом варианте — 1–3-комнатные квартиры площадью от 39 до 83 кв. м. В увеличенном варианте можно получить 3–7-комнатные апартаменты площадью до 274 кв. м. Гардеробные, несколько санузлов, кладовые и хозяйственные помещения прилагаются. А чтобы от простора не слишком захватывало дух, предусмотрена многозональная система кондиционирования «чиллер-фанкойл» с поквартирной разводкой. Лучше этого может быть (и будет — застройщик обещает!) только автономная газовая котельная.
Дикий эксклюзив
Любуемся башней Пяти углов, куполом Исаакия, крышей бассейна «Локомотив» и зеленью Багратионовского сквера с садом Театра юного зрителя не только из панорамных окон квартиры, но и со скамейки собственного сада на крыше дома. Удобное место для искусствоведческих бесед с соседями — например, о сюрреалистических коллажах польского иллюстратора Ewelina Karpowiak, эксклюзивно выкупленных девелопером для рекламной кампании «Артхауса».
Театральный квартал
Квартира в «Артхаус» в Театральном квартале — это когда завтракаешь пашотом в приятной близости от новой сцены МДТ, ТЮЗа, театра Ленсовета, детского музыкального театра «Зазеркалье» и БДТ, до которого, как и до Фонтанки, рукой подать!
«Артхаус», Звенигородская ул., 7а
Застройщик: ООО «Структура-3».
Проектная декларация на сайте жк-артхаус.рф
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