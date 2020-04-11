Спецпроект «Недвижимость»: «Артхаус» в центре Петербурга

Что такое клубный дом?

Это всего 72 квартиры, мансарда, зона лобби со стойкой ресепшн для консьержа и подземный паркинг. Трехметровые потолки, деревянно-алюминиевые окна в пол и распашные двери на французские балконы. Две планировки на выбор — базовая или расширенная с возможностью объединения одной или нескольких квартир на этаже (места для домашних раутов предостаточно в обоих случаях!). В базовом варианте — 1–3-комнатные квартиры площадью от 39 до 83 кв. м. В увеличенном варианте можно получить 3–7-комнатные апартаменты площадью до 274 кв. м. Гардеробные, несколько санузлов, кладовые и хозяйственные помещения прилагаются. А чтобы от простора не слишком захватывало дух, предусмотрена многозональная система кондиционирования «чиллер-фанкойл» с поквартирной разводкой. Лучше этого может быть (и будет — застройщик ­обещает!) только автономная газовая котельная.