Южно-Приморская часть Петербурга — как новомодный курорт, только лучше, — приглашает к морю на ПМЖ. Smart-квартал «LEGENDA Героев» предусмотрительно занял место на берегу Финского залива.
Спецпроект «Недвижимость»: smart-квартал «LEGENDA Героев»
Перспективный район
Рядом cо smart-кварталом «LEGENDA Героев» протекают Дудергофский и Матисов каналы, не отрезая ЖК от большой земли. До ближайших пяти парков: Южно-Приморского, Новознаменки, Сосновой Поляны, Полежаевского и Александрино — можно дойти пешком или прокатиться на велосипеде. Путь до выездов на КАД и ЗСД составит всего десять минут на машине: можно отправиться в императорские резиденции, Петергоф и Царское Село, чтобы просто устроить обеденный пикник.
Архитектура
Архитекторы мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» (Герасимов — самый успешный петербургский архитектор, построивший в том числе «Экспофорум» недалеко от Пулково, куда переехал Экономический форум) сопоставили дома «LEGENDA Героев» с драгоценностями и спроектировали ювелирный ансамбль четырех жилых корпусов в цветах аметиста, янтаря, изумруда и сапфира. Сверкая яркими фасадами, 24-этажные дома прячут два этажа под землей — для паркинга почти на тысячу авто. Первый этаж отдан под магазины, салоны красоты и рестораны — расположенный вдоль проспекта Героев, он прокладывает приятный прогулочный маршрут. Дворы — без машин, с ландшафтным дизайном, детскими площадками, уличными
тренажерами, городским огородом и заранее предусмотренным местом для новогодней елки.
И семиметровая ванная комната!
Гуру формата smart и победитель многочисленных профессиональных конкурсов, LEGENDA не только повторяет в проекте на проспекте Героев авторские планировки-бестселлеры, но и приглашает на премьеру новых вариантов. Предупреждаем: глаза разбегаются от многообразия. Круговая планировка — жилье будущего. Окно в столовой и над рабочей поверхностью кухни — самые атмосферные ужины будут у вас! Есть и планировки, в которых для родителей запланированы мастер-спальни с семиметровой ванной комнатой и пятиметровой гардеробной. А также уникальные типы квартир для семей с близнецами (или близкими по возрасту детьми!) и с окнами на три стороны. Проверили и подтвердили, что такая жизнь у моря реальна, эксперты престижной международной премии European Property Awards 2018–2019.
Smart
LEGENDA под началом Василия Селиванова сделала себе имя на smart-планировках: они защищены авторским правом. В компании есть своя маркетинговая лаборатория, где изучают спрос и разрабатывают предложения, которые учитывают базовые потребности и смелые мечты каждого.
Застройщик: ООО «Легенда инвест»
Проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru (раздел «Документация»)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.