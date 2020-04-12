Спецпроект «Недвижимость»: smart-квартал «LEGENDA Героев»

И семиметровая ванная комната!

Гуру формата smart и победитель многочисленных профессиональных конкурсов, LEGENDA не только повторяет в проекте на проспекте Героев авторские планировки-бестселлеры, но и приглашает на премьеру новых вариантов. Предупреждаем: глаза разбегаются от многообразия. Круговая планировка — жилье будущего. Окно в столовой и над рабочей поверхностью кухни — самые атмосферные ужины будут у вас! Есть и планировки, в которых для родителей запланированы мастер-спальни с семиметровой ванной комнатой и пятиметровой гардеробной. А также уникальные типы квартир для семей с близнецами (или близкими по возрасту детьми!) и с окнами на три стороны. Проверили и подтвердили, что такая жизнь у моря реальна, эксперты престижной международной премии European Property Awards 2018–2019.