В поисках душевного равновесия и следуя советам врачей мы часто отправляемся за город – подальше от городского шума, пыли и нервов. Но что, если просто переехать туда жить? Свежий воздух, малоэтажные дома, простор, близость леса – в ЖК EcoCity, который компания «Северный город» (входит в группу RBI), недавно сдала в 7 км от Петербурга, есть все для здоровья, ментального и физического, – от баскетбольных площадок до беседок для чтения. А купить квартиру можно и онлайн, не нарушая сознательного режима самоизоляции.
5 причин купить квартиру в EcoCity в пригороде Петербурга и переехать туда прямо сейчас
Удобное расположение
Компания «Северный город» построила малоэтажный жилой комплекс EcoCity в 7 км от Петербурга, в деревне Мистолово Всеволожского района: от «Мега Парнас» до него можно добраться за десять минут на машине, а от «Охта Парк» – за пятнадцать минут пешком. Период эпидемии показывает, насколько важно и физическое, и душевное здоровье, поэтому жилье вдалеке от городской суеты – не прихоть, а необходимость нового времени, когда хочется, чтобы вокруг было мало людей, а природа стала бы ближе.
Здоровая архитектура
EcoCity – это 20 невысоких домов из четырех этажей: отдельно стоящие сити-виллы на 6–12 семей и дома из нескольких секций. Архитектура самого комплекса, вписанного в ландшафт с перепадом высот и холмами, напоминает скандинавские пригороды – и это неслучайно: проект разрабатывало финское архитектурное бюро. Именно поэтому здесь продуманы 60 кв. м зелени на одну квартиру, полукруглые улицы, обзорные площадки и беседки, где можно посидеть с книгой.
Ифраструктура
Чтобы жители EcoCity могли не расставаться с городским комфортом, компания «Северный город» до нюансов продумала местную инфраструктуру. В топ-листе – два детских сада, один из которых рассчитан на 95 мест, 5 спортивных зон, 9 детских площадок, кофейня, супермаркет и магазины со всем необходимым. Среди инноваций стоит отметить прогрессивные технологии: энергосберегающее освещение, погодозависимый график подачи тепла и радиаторы с ручным регулированием. Сам комплекс был удостоен золотого сертификата Green Zoom, российской профессиональной системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости.
Онлайн-сделка
Чтобы безопасно приобрести недвижимость и, с одной стороны, зафиксировать активы, а с другой – переехать на природу, RBI обеспечивает дистанционное сопровождение сделки, в том числе подачу документов на ипотеку и даже просмотр квартиры онлайн. Забронировать квартиру и подписать договор тоже можно онлайн.
Фиксация активов
Не стоит забывать, что приобретение недвижимости – один из самых эффективных способов не дать обесцениться накоплениям в период турбулентности рынка, экономического кризиса и роста курса валют. Если проанализировать исторический опыт России и других стран, то можно увидеть: после кризисов цена и доходность недвижимости рано или поздно восстанавливаются, поэтому ее можно рассматривать как защитную долгосрочную инвестицию.
EcoCity сдан
ЖК EcoCity полностью построен, сдан, идет заселение, но еще доступны квартиры разной площади и на разные семьи.
Ключи покупатель получает сразу после оплаты 50% стоимости.
За онлайн-бронирование и покупку «Северный город» дарит скидку 100 000 руб.
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