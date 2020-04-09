5 причин купить квартиру в EcoCity в пригороде Петербурга и переехать туда прямо сейчас

В поисках душевного равновесия и следуя советам врачей мы часто отправляемся за город – подальше от городского шума, пыли и нервов. Но что, если просто переехать туда жить? Свежий воздух, малоэтажные дома, простор, близость леса – в ЖК EcoCity, который компания «Северный город» (входит в группу RBI), недавно сдала в 7 км от Петербурга, есть все для здоровья, ментального и физического, – от баскетбольных площадок до беседок для чтения. А купить квартиру можно и онлайн, не нарушая сознательного режима самоизоляции.