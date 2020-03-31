Как живет апарт-отель в период пандемии?

Андрей Лушников, председатель совета директоров ГК «БестЪ»:

Я запустил первый апарт-отель на улице Академика Павлова почти четыре года назад. И так увлекся собственным проектом и идеями новой экономики совместного потребления, что остался жить в Avenue-Apart. Конечно, это был эксперимент. Но никому разумеется, не приходило в голову проектировать специально что-то, рассчитанное на карантин и самоизоляцию. Мы всегда поддерживали любую движуху, которая помогала вдохнуть в жизнь в когда-то депрессивную часть Петроградки в районе Кронверкского моста.

И разумеется, для большинства владельцев апартаментов это была чистая бизнес-история, помогающая получать дополнительный доход за счет размещения туристов. Этой весной туристы закончились, новые вряд ли появятся раньше осени. Но именно в условиях, когда многим приходится работать из дома и ограничивать передвижение по городу, апарт-отель оказался удобным для постоянного проживания. Все, что сейчас так бурно развивается под напором эпидемии, в Avenue-Apart возникло уже давно и естественным путем.