На рынке петербургской недвижимости апартаменты стали набирать обороты последние пару лет: те, кто покупал в таких комплексах жилье или просто арендовал номера, стремились в первую очередь к уровню сервиса, как в хороших гостиницах. Внимание прогрессивной аудитории превратило апарт-отели в модные места, где открываются кондитерские, рестораны, пабы, барбершопы и фитнес-клубы. Но выдержит ли такой открытый образ жизни испытание пандемией и самоизоляцией? Отвечает команда Avenue-Apart от ГК «БестЪ»: Андрей Лушников, Николай Антонов и Георгий Рыков.
Как живет апарт-отель в период пандемии?
Андрей Лушников, председатель совета директоров ГК «БестЪ»:
Я запустил первый апарт-отель на улице Академика Павлова почти четыре года назад. И так увлекся собственным проектом и идеями новой экономики совместного потребления, что остался жить в Avenue-Apart. Конечно, это был эксперимент. Но никому разумеется, не приходило в голову проектировать специально что-то, рассчитанное на карантин и самоизоляцию. Мы всегда поддерживали любую движуху, которая помогала вдохнуть в жизнь в когда-то депрессивную часть Петроградки в районе Кронверкского моста.
И разумеется, для большинства владельцев апартаментов это была чистая бизнес-история, помогающая получать дополнительный доход за счет размещения туристов. Этой весной туристы закончились, новые вряд ли появятся раньше осени. Но именно в условиях, когда многим приходится работать из дома и ограничивать передвижение по городу, апарт-отель оказался удобным для постоянного проживания. Все, что сейчас так бурно развивается под напором эпидемии, в Avenue-Apart возникло уже давно и естественным путем.
Бесконтактная доставка продуктов и товаров давно работает у нас благодаря службе ресепшн. У арендаторов и владельцев всегда была возможность заказать уборку номера – и она обходится дешевле, чем владельцу городской квартиры, за счет объемов и присутствия персонала прямо в отеле. Возможность поесть, постричься, сходить на тренировку, не выходя в город – все, что недавно считалось немножко роскошью, с недавнего времени стало насущным.
Когда на втором этаже Avenue-Apart Наталья Новгородова открыла свою медицинскую клинику AMG, мы, конечно, ни разу не думали, что возможность сдать анализы и пройти тест на вирус почти на дому станет для кого-то жизненно важной. А теперь в поликлинику идти не надо.
Или другой пример: в Avenue-Apart всегда была такая услуга – выгул собак. Снять апартамент – все-таки дороже, чем обычную квартиру, на это надо заработать. И те, кто живет в апарт-отеле, часто задерживаются допоздна - на работе, на переговорах. На одиночек, у которых нет семьи, это и было рассчитано: не успел домой вовремя – позвони на ресепшн, попроси вывести собаку. Потом уже стало понятно: если человек слег, пусть даже с обычным гриппом, можно также доверить собаку персоналу и не выходить из дома с температурой.
Сейчас арендой апартаментов стали интересоваться те, у кого до сих пор пожилые родители жили за городом. Потому что в условиях эпидемии и карантина такое решение и неудобно, и непрактично: могут быть проблемы с доставкой продуктов, с медицинской помощью, чтобы навестить стариков, надо выделить день. А в отеле весь сервис под рукой, специальный уход и медицинское сопровождение организовать гораздо проще. Можно обеспечить пожилым родственникам комфортабельный карантин.
Непредсказуемая ситуация с вирусом вдруг выявила важные вещи. Она протестировала шеринг-экономику с совершенно неожиданной стороны. Ведь мы, как и другие, думали, что все эти ко-форматы (коворкинги, коливинги, апарт-отели) создают комьюнити, помогают расширить круг знакомств, контактов, обмениваться услугами, знаниями, деньгами, идеями. А оказалось, что они работают в обе стороны. Все зависит от потребностей. Можно выйти в мир, можно временно ограничить свои контакты с ним. И это важно. Когда кризис останется в прошлом, мир прежним уже не будет. И города, и недвижимость, и образ жизни – все изменится.
Николай Антонов, партнер и генеральный директор «МТЛ. Управление недвижимостью» (управляет Avenue-Apart):
Конечно, чтобы заполнить Avenue-Apart а счет посуточной аренды, мы всегда стремились использовать сезонный приток туристов и такие мероприятия, как ПМЭФ или ЧМ-2018. Управляющий заинтересован принести собственникам максимальную прибыль, ведь тем самым он увеличивает и свой доход. А самые хорошие деньги до сих пор, конечно, приносили туристы.
Но для нас с самого начала было важно, чтобы хорошая заполняемость летом плавно переходила в менее доходную, но стабильную долгосрочную аренду осенью и зимой. В феврале 2019 года – самый трудный для туристического бизнеса месяц – отель оказался заполнен на 100%, и мы убедились, что научились работать и с корпоративными клиентами, и с теми, кто приезжает в Петербург лечиться, учиться, преподавать, снимать кино, участвовать в соревнованиях, делать проекты.
Сегодня долгосрочная аренда становится главной для Avenue-Apart. Все уже понимают, что туристического сезона в Петербурге (как, впрочем, и в других городах Европы) в 2020 году не будет. При этом нам приходится выравнивать тариф на проживание в апарт-отеле по рынку. Хотя обычно цена на апартаменты заметно выше той, которую запрашивают владельцы квартир (наш арендатор доплачивает за сервис и безопасность).
Безусловно, на Avenue-Apart работает и его компактность, и транспортная доступность, и наличие рядом парков и школ, и коммерческая инфраструктура самого комплекса, и эко-система всего этого района, где можно найти все – от супермаркета до дизайнерского бутика или школы иностранных языков. Я абсолютно уверен, что интерес арендаторов к этому проекту вернется, как только зона турбулентности останется позади.
Георгий Рыков, владелец ресторана Proviant в Avenue-Apart:
Интересно, как сработало в ситуации всеобщего карантина сообщество Avenue-Apart. Я имею в виду не только арендаторов и собственников, живущих в апартаментах, но и предпринимателей, которые ведут бизнес на первых этажах апарт-отеля. Ведь считается, что им ни до чего не должно быть дела, кроме собственной коммерции. На практике же все прошли проверку форс-мажорными обстоятельствами – договорились сделать место как можно более безопасным для своих постоянных клиентов. Опять-таки понятно, что шумных вечеринок и корпоративных встреч у нас теперь долго не будет, как не будет и большого наплыва посетителей со стороны. Поэтому столики и тренажеры расставили посвободней и подальше друг от друга, договорились о дезинфекции помещений, салоны красоты стали проводить регулярное кварцевание. По крайней мере, сделали все от нас зависящее, чтобы не потерять эко-среду нашего квартала, и сохранить свое место в этой эко-среде.
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