Почему главный способ зафиксировать свои активы в кризис – покупка недвижимости?

ЖК «Новый Невский»

Квартира в центе города – ликвидное вложение средств, с какой стороны ни посмотри: ее можно сдавать и перепродать, практически не потеряв вложений. Кроме того, в ней приятно просто жить самому или отдать детям, если свое жилье уже есть. ГК ПСК строит в Центральном районе Петербурга, в 50 метрах от Невского проспекта и пяти минутах пешком от станции метро «Площадь Александра Невского» жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский».

Несмотря на свою локацию, ЖК «Новый Невский» скрыт от дорожного шума другими домами. В отличие от зданий исторической застройки в нем есть охраняемый подземный паркинг, что решает проблему с парковкой. На верхнем этаже запроектированы эксклюзивные квартиры с открытыми террасами до 45 кв.м. При том, что количество новых строящихся комплексов в центре невелико, его исключительность будет конкурентным преимуществом при продаже или сдаче в аренду.