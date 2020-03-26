Когда все вокруг рушится, рубль летит прямиком вниз, цена на нефть падает, на фондовых рынках хаос, а деньги превращаются в бумагу, надо на минуту остановиться и подумать, как лучше распорядиться родными накоплениями и зафиксировать активы. Один из главных рецептов – покупка недвижимости. У ГК ПСК есть предложения на любой вкус: например, ЖК «Новый Невский» в премиум-локации, бизнес-класс ЖК Nobelius и апартаменты Start в районе метро «Парнас». А правильно сделать выбор поможет генеральный директор агентства Knight Frank Николай Пашков.
Почему главный способ зафиксировать свои активы в кризис – покупка недвижимости?
ЖК «Новый Невский»
Квартира в центе города – ликвидное вложение средств, с какой стороны ни посмотри: ее можно сдавать и перепродать, практически не потеряв вложений. Кроме того, в ней приятно просто жить самому или отдать детям, если свое жилье уже есть. ГК ПСК строит в Центральном районе Петербурга, в 50 метрах от Невского проспекта и пяти минутах пешком от станции метро «Площадь Александра Невского» жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский».
Несмотря на свою локацию, ЖК «Новый Невский» скрыт от дорожного шума другими домами. В отличие от зданий исторической застройки в нем есть охраняемый подземный паркинг, что решает проблему с парковкой. На верхнем этаже запроектированы эксклюзивные квартиры с открытыми террасами до 45 кв.м. При том, что количество новых строящихся комплексов в центре невелико, его исключительность будет конкурентным преимуществом при продаже или сдаче в аренду.
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ЖК «Новый Невский»
Николай Пашков
генеральный директор Knight Frank St Petersburg
Недвижимость – это защитный актив: с одной стороны, она не обладает такой высокой доходностью, как некоторые ценные бумаги, но с другой – у нее низкий риск вложения, т.е. в случае кризисных ситуаций недвижимость не дешевеет или дешевеет незначительно по сравнению с другими инвестиционными инструментами. При самом худшем развитии событий, бетонные или кирпичные стены у человека останутся. И кроме этого, недвижимость не обесценится до нуля, особенно это касается prime локаций. Как показывает вся предыдущая история рынка в России и других странах, после кризисов в подавляющем большинстве случаев цена и доходность недвижимости рано или поздно восстанавливаются, поэтому ее можно рассматривать как защитную долгосрочную инвестицию.
ЖК Nobelius
Эксперты советуют обратить внимание на дома, расположенные не в самом центре, а в набирающих популярность районах, поблизости от него. Например, историческая часть Выборгского района переживает сейчас масштабный редевелопмент – на месте заводов и фабрик появляются современные жилые комплексы в стиле исторической застройки из красного кирпича. Среди них – фамильный дом Nobelius внутри квартала бывшего «Нобелевского городка».
Этот жилой комплекс подходит и для того, чтобы стать «семейным гнездом», и для вложения денежных средств с целью сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи квартиры. Сейчас строительство на Выборгской стороне ведется довольно активно, но и здесь земли не так много, чтобы оно стало массовым, а значит, дома, построенные здесь не потеряют в цене.
Николай Пашков
генеральный директор Knight Frank St Petersburg
Если говорить о параметрах, по которым стоит выбирать недвижимость для инвестиций, то начать надо с оценки стоимости входа. Опытные игроки, особенно те, у кого много активов, понимают, когда можно купить объект с дисконтом, и есть ли у него потенциал для роста. Доходность инвестиций в недвижимость состоит из будущего арендного дохода и удорожания объекта. Т.е. первый шаг – искать объект с потенциалом удорожания. Второй шаг правильно оценивать ликвидность с точки зрения аренды и будущую ставку, поскольку здесь также есть нюансы. Для вложений в недвижимость на начальном этапе строительства, конечно, также важна надежность застройщика.
Комплекс апартаментов Start
Начинающим инвесторам в недвижимость, да и остальным, у кого на руках (или на счетах) не так много денег, более актуален поиск самых доступных вариантов. Поскольку на рынке жилья сегодня преобладает сегмент комфорт-класса с примерно одинаковыми ценами и параметрами жилья, неплохо обратить внимание на новый формат недвижимости – апартаменты. Тем более, что в это сегменты есть вполне бюджетные варианты. Например, стоимость апартаментов с отделкой в комплексе Start начинается от 1,65 млн рублей. Стать инвестором можно, имея еще меньшую сумму – ГК ПСК предложила приобретать доли в этом проекте за 500 тыс. рублей – это позволит стать владельцем 1/4 или 1/5 юнита в зависимости от его площади. Конечно, физически в комнате выделить эту долю будет нельзя – зато с нее можно будет получать доход пропорционально вложенным средствам.
Эксперты ПСК говорят о том, что отношение людей к аренде жилья коренным образом меняется, особенно у нового поколения. Возможность снять апартаменты с понятными правилами проживания, возможностью использовать гостиничный сервис и без сложностей переезжать с места на место – весьма актуальны для активных и мобильных «зумеров».
Николай Пашков
генеральный директор Knight Frank St Petersburg
Правильные инвестиции надо делать всегда, когда есть для этого средства. В период экономических потрясений, роста курса валют и так далее возникает достаточно серьёзная турбулентность на рынке, поэтому есть вероятность найти дистрессовый актив и купить его с дисконтом. Во многих случаях турбулентности и кризиса инвесторы выходят в защитные активы до улучшения ситуации.
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