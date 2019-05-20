Красимир Врански: «Мы созрели для изменений, заслужили жить в чистом, зеленом, современном городе»

Руководитель общественного движения «Красивый Петербург» заявил о намерении баллотироваться в губернаторы — чтобы решить проблемы некачественной уборки улиц, недостатка зеленых зон и транспорта, а заодно реформировать городское управление.

Вы занимаетесь общественной деятельностью уже семь лет. С чего все началось? Это был один из важнейших моментов в моей жизни. Мне было тридцать, и я считаю, что родился тогда заново. До этого я то начинал учиться, то терял к учебе интерес, был и грузчиком, и дворником, и менеджером по продажам, и руководителем отдела, но не видел в этом никакого смысла. А началось все с того, что прямо под окнами моего общежития появился круглосуточный магазин с алкоголем. Рядом постоянно собирались люди, веселились, орали и даже организовали тир — стреляли из воздушных пистолетов по банкам и бутылкам. Спать было невозможно. Я собрал подписи соседей и понес их участковому, но оказалось, что прием жителей у него был всего два часа в неделю, однако и в это время его постоянно не было на месте. Тогда я пошел к муниципальным депутатам, которые мне ответили: «Тут ничего не сделать». Я отправился в районную администрацию, где меня даже не приняли. Я бесился — для каждого такого похода мне нужно было отпрашиваться с работы, а в итоге я просто терял время. Отчаявшись, я написал письмо про магазин с алкоголиками прямо губернатору, и это неожиданно сработало — его спустили на уровень ниже, но теперь чиновники должны были отчитаться о проделанной работе не только мне, но и главе города. Через три недели проблема решилась — магазин закрыли. То, что я нашел работающий способ, меня вдохновило, поэтому я начал посылать электронные письма и по другим поводам: с фасада осыпается штукатурка, облезла краска, не убрана территория — сразу губернатору, чтобы не терять время. И только за месяц я решил десяток проблем.

Из этого начинания и вырос «Красивый Петербург»? Да, я рассказал о своем опыте знакомым, и к написанию жалоб присоединились еще десять человек — через месяц у нас было еще пятьдесят решенных вопросов. Мне захотелось где-то об этом рассказывать, и в апреле 2012 года я создал группу «Красивый Петербург». Летом мы начали организовывать фотопрогулки, на которых снимали нарушения вместе с горожанами, а потом сами формировали обращения: в ГИБДД, администрацию, ведомства. Все их отправляли от моего лица — как-то за одну неделю в разные инстанции пришли две тысячи жалоб от имени Врански Красимира Христова. Наверно, это выглядело комично, чиновники мне звонили и спрашивали: «А вы настоящий человек?» Один из волонтеров предложил упростить процесс подачи заявлений, и на коленке мы сделали сайт красивыйпетербург.рф. На сегодня с его помощью только в Петербурге удалось решить больше 35 000 проблем. Нас заметили и люди в регионах, подобные порталы появились еще в 60 городах страны. Это оказалось очень простым и действенным инструментом — у нас получается решать вопросы ЖКХ и благоустройства, ликвидировать свалки и ямы, сажать деревья, предлагать установку спортивных и детских площадок. Позже мы сделали приложение «Красивый Мир» — механизм у него аналогичный, просто теперь на подачу жалобы нужно тратить секунд двадцать. Все обращения официальные, так что чиновники обязаны отвечать на них за 30 дней.

Горожане хотят, чтобы у них были зеленые зоны, обществен­ные пространства, удобный транспорт, — но чиновники отчитываются только перед вышестоящим начальством об освоении финансовых потоков

У вас в руках появилось довольно много информации о том, чего действительно хотят горожане. Вы как-то использовали ее? Одно из самых важных наших достижений — это изменение участка Большой Морской улицы от Невского проспекта до арки Главного штаба. Раньше там была парковка на 80–100 машин. Мы посчитали потоки людей и выяснили, что ежедневно в этом месте проходит 40 тысяч человек. То есть на одной чаше весов интересы ста горожан, а на другой — 40 тысяч. Мы провели исследование вместе с социологами, дизайнерами, архитекторами, в 2013 году представили его чиновникам и предложили сделать эту территорию пешеходной. И в прошлом году это случилось. А, например, в парках Александрино и Южно-Приморском мы ходили и спрашивали у людей, чего им в них не хватает, потом по результатам опросов рисовали проект, формировали предложение: где должны быть урны, где лавочки, где детские площадки. Сделали концепцию благоустройства Мытнинской набережной и план пешеходного Невского, который хотим закрывать для автомобилей от Фонтанки до Адмиралтейства каждые выходные в летний период.

Проект арихитектурного бюро «Хвоя» и мастерской «АМ-Три»

Почему вы решили баллотироваться в губернаторы? Горожане хотят, чтобы у них были зеленые зоны, обществен­ные пространства, удобный транспорт, — но чиновники отчитываются только перед вышестоящим начальством об освоении финансовых потоков. Эта система не работает, и ее нужно заменить: привести во власть людей, которые болеют за свой город. Очевидно, что мы созрели для изменений, заслужили жить в чистом, зеленом, современном городе, в котором есть где работать и отдыхать. Сейчас ситуация плачевная, но, если ничего не делать, она и не изменится.

В детстве вы курсировали между тремя странами — Россией, Молдавией и Болгарией. Как это на вас повлияло? Везде я был чужаком и иностранцем, в Тирасполе и Ленинграде меня считали болгарином, а в Болгарии — русским. И всюду на меня наезжали и пытались обидеть, отбиваться приходилось почти каждый день. Проще стало, когда я начал всерьез заниматься футболом и дзюдо, стал кандидатом в мастера спорта, в четырнадцать лет завоевал титул чемпиона Европы. Так и научился выживать.

В 2013 году Красимир Врански создал проект «Петербургский гражданин» — объединение активистов для решения общественных проблем, а в 2017 году создал медиапроект «Кирпич», который освещает вопросы урбанистики и активизма. Врански организовал более тысячи мероприятий по улучшению городской среды — субботники и посадки деревьев. «Красивый Петербург» предложил частично реализованный проект реорганизации Сенной площади, а только за 2018 год спас от застройки 16 парков и скверов.