Бренд Kinder запустил кампанию «Когда малое значит так много»
Целью проекта «Когда малое значит так много» от Kinder® стало обратить внимание взрослых на мелочи, которые, на первый взгляд, кажутся несущественными, но так важны для детей.
В кампании еще раз подчеркивается, как важно ценить каждое мгновение в жизни ребенка, ведь эти моменты детства навсегда останутся в его сердце. Мы помним наши удачи и поражения, сюрпризы и моменты радости, из всего этого складывается наше будущее и наш мир.
Актрисы Катерина Шпица, Мария Кожевникова и знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая поделились своими историями ─ о важных событиях и простых мелочах, которые делают их отношения с детьми особенными.
Kinder® был создан для того, чтобы сделать отношения родителей и детей еще более доверительными и радостными. Все мы помним Kinder® Cюрприз, который стал одной из любимых ассоциаций детства. Бренд уже много лет поддерживает родителей в воспитании счастливых детей, предлагая уникальные продукты и создавая яркие моменты, которые никогда не забываются.
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