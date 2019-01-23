Целью проекта «Когда малое значит так много» от Kinder® стало обратить внимание взрослых на мелочи, которые, на первый взгляд, кажутся несущественными, но так важны для детей.

В кампании еще раз подчеркивается, как важно ценить каждое мгновение в жизни ребенка, ведь эти моменты детства навсегда останутся в его сердце. Мы помним наши удачи и поражения, сюрпризы и моменты радости, из всего этого складывается наше будущее и наш мир.

Актрисы Катерина Шпица, Мария Кожевникова и знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая поделились своими историями ─ о важных событиях и простых мелочах, которые делают их отношения с детьми особенными.