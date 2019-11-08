Муся Тотибадзе презентовала новый сингл «Кто остановит этот дождь»

«Песню традиционно пишем так долго, что можно было уже замуж выйти и детей родить. Здесь нет никакой скрытой темы, завуалированной или метафоричной, ничего общего, кроме названия, но все же приятно осознавать, что что-то есть. Все это время мы пытались попасть в то особенное настроение, ощущение и эмоцию. Наверное, у нас получилось, ну или нет, узнаем чуть позже! Сердечку-то не прикажешь, как говорит один наш друг», — рассказывает о работе на синглом Тотибадзе.