Певица Муся Тотибадзе презентовала новый сингл «Кто остановит этот дождь». Эмоциональный и искренний осенний хит певица сочинила сама — от музыки до слов, а саундпродюсер Иван Лубенников сделал аранжировки — нехитрые, легкие и лаконичные. Послушайте прямо сейчас!
Муся Тотибадзе презентовала новый сингл «Кто остановит этот дождь»
«Песню традиционно пишем так долго, что можно было уже замуж выйти и детей родить. Здесь нет никакой скрытой темы, завуалированной или метафоричной, ничего общего, кроме названия, но все же приятно осознавать, что что-то есть. Все это время мы пытались попасть в то особенное настроение, ощущение и эмоцию. Наверное, у нас получилось, ну или нет, узнаем чуть позже! Сердечку-то не прикажешь, как говорит один наш друг», — рассказывает о работе на синглом Тотибадзе.
Ближайшее выступление Муси Тотибадзе в Петербурге — 12 декабря. Певица даст второй сольный концерт.
Напомним, в мае Муся Тотибадзе представила дебютный альбом «Мальчик». Пластинка насчитывает семь композиций, большинство которых Тотибадзе написала сама. Исключение составил трек «Останусь с тобой» — переосмысление хита 90-х Натальи Ветлицкой, а также песню «Птицы», автором текста к которой стал Илья Шаповалов. В поддержку пластинки певица презентовала клип на песню «Разбегаюсь», участие в котором приняли танцовщих Сергей Полунин, комедиант Александр Гудков, актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин, Владимир Свирский и другие.
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