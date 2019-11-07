Герои ноябрьской обложки журнала «Собака.ru», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Музыка» группа Shortparis презентовала клип на песню «Так закалялась сталь». Композиция стала заглавной на третьем студийном альбоме коллектива, арт-фото которого было сделано во время съемок кавер-стори для нашего издания.
Shortparis презентовали клип на песню «Так закалялась сталь»
Главным героем нового видео Shortparis стал молодой военнослужащий, а лейтмотивом — насилие, ставшее «одним из маркеров сегодняшнего дня, отпечатавшись даже на мыслях и действиях, никак не связанных с политикой». В клипе герой избивает своих сослуживцев и случайных прохожих, играет в агрессивные компьютерные игры и в завершение делает себе харакири.
«Сценарий клипа, как и в случае с предыдущей работой, был написан летом. Но вновь работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями. В разгар съемок «Страшно» случился теракт в Керчи, а на этапе монтажа нового клипа произошли кровавые события в Забайкальском крае и в Хабаровске, что даже без нашего желания привносило в видео дополнительные смыслы», — говорят музыканты.
Внимание! В видео присутствуют сцены насилия.
Третий студийный альбом главных новых героев музыкальной сцены страны Shortparis вышел в ночь на 1 ноября и получил название «Так закалялась сталь». Заглавное фото новой пластинки было сделано во время съемок ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» фотографом Игорем Клепневым. Как пишет Shortparis, «"Так закалялась сталь"— композиция из девяти разнородных частей. Релиз выстроен как движение от глянцевых форм к протесту, лишь иллюзорно возможному внутри поп-культуры». Пластинку также предваряет извлечение из манифеста коммунистической партии.
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