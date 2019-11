От постмодерна до Петербурга: 10 вещей, которые не любят Shortparis

3

Петербург Shortparis — группа, созданная тремя выходцами из города Новокузнецка, обосновавшимися в Петербурге. При этом второй фронтмен Shortparis Данила Холодков — коренной петербуржец, не мыслящий себя вне города. Его коллега Николай Комягин утверждает, что Москву любит больше: «Меня смущает этот русский миф о Петербурге, ­искусственный фанатичный подход. Вся ­сакральная история — это во многом фейк, но его активно поддерживают петербуржцы. Мне кажется, в принципе опасно к чему-либо относиться как к сакральному». Члены Shortparis не чувствуют и глубинной связи с ленинградской рок-н-ролльной школой, несмотря на свое участие в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Да и в фильме этом они поют иностранную песню — All The Young Dudes Дэвида Боуи и Mott The Hoople.