«Густаву так нравился звук этого малого барабана (на записи похожий на электронный), что он попросил его для «Кино» в 1987. Этот барабан был переделан из малого барабана установки Tacton (ГДР). Изначально на нем стояли обручи RMIF (Латвия) и советские пластики. Обручи и пластики были заменены Густавом. В 1987 Георгий вернул барабан мне», — рассказывает продавец инструмента.

Как признается Федор «Бегемот» Лавров, коллекционером он себя не считает — расстаться с инструментом музыкант решил «шутки ради» и скорее для того, чтобы избавиться от лишнего хлама. «Я не коллекционер и не хочу все это копить, решил избавиться от старых вещей. А жизнь была слишком длинная и накопилось много всего. И вообще я хочу весь архив студии, может быть, передать в музеи или еще что-то придумать. А барабан, честно говоря, шутки ради выставил на сайте. Может быть, сейчас найдется человек, который продлит ему жизнь», — сказал Лавров в разговоре с «КП».

Вещи, связанные с участниками группы «Кино», стали настоящими предметами для коллекционирования — их регулярно выставляют на торги. Так, паспорт лидера группы «Кино» продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 9 млн рублей при стартовой цене в 2,5 млн рублей. Позже на торгах за стартовую цену в 1 миллион рублей продали анкету Виктора Цоя на выступление в рок-клубе. Выставили даже госномер машины, на которой разбился Цой, доверенность на нее и копии свидетельства о смерти.