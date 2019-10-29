«Три хороших песни»: Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали совместный мини-альбом

«Одна из главных причин, по которой мы перестали писать 5 лет назад вместе — мы стали одинаковыми. Он стал отчасти мной, а я — им. А главным страхом перед первой нашей сессией к этому ЕР было то, на сколько мы за эти 5 лет поменялись. Но осталась скорость — необходимо было лишь начать! В целом на «Три хороших песни» ушло дней 5 от силы. Именно так я и люблю. Иначе это все бессмысленно! Песни должны прилетать в голову из космоса как метеорит, а не выгрызаться часами из под ногтей! И именно с этих здоровых «биоскоростей» у нас когда-то все и начиналось», — рассказал Бестселлер о новой работе.

Дебютный альбом Ивана Дорна Co’n’dorn и последующий за ним Randorn вышли в 2012 и 2014 году. Большинство песен с пластинок были созданы Доном совместно с его другом, музыкантом и продюсером Романом Бестселлером. Третий студийный лонгплей — OTD — стал не только первым англоязычным альбомом в карьере Дорна, но и первым самостоятельным. Для его записи Дорн вместе с командой музыкантов отправился в Калифорнию, где создавал композиции в течение трех месяцев, о чем также был снят документальный фильм OTDocumentary.

Напомним, ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь».