Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали совместный мини-альбом «Три хороших песни». Композиции на все случаи жизни! «Живописный мост» — для исполнения под гитару во дворе для девчонок, «Бандитская быстрая» — для гонок по ночной трассе с пацанами, а «Ренессанс» — для времени наедине с самим собой. Послушайте прямо сейчас!
«Три хороших песни»: Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали совместный мини-альбом
Музыканты создавали EP в свободной форме. Так, все вокальные партии трека «Ренессанс» были записаны фристайлом в два микрофона одновременно, а басовая партия сыграна самим Дорном. Обложка была снята на пленочный фотоаппарат «Киев» прямо на домашней студии Бестселлера. А композиция «Живописный мост» и вовсе стала предметом спора — Иван не одобрял проигрыш, а Роман отказывался от предлагаемого Иваном припева.
«Одна из главных причин, по которой мы перестали писать 5 лет назад вместе — мы стали одинаковыми. Он стал отчасти мной, а я — им. А главным страхом перед первой нашей сессией к этому ЕР было то, на сколько мы за эти 5 лет поменялись. Но осталась скорость — необходимо было лишь начать! В целом на «Три хороших песни» ушло дней 5 от силы. Именно так я и люблю. Иначе это все бессмысленно! Песни должны прилетать в голову из космоса как метеорит, а не выгрызаться часами из под ногтей! И именно с этих здоровых «биоскоростей» у нас когда-то все и начиналось», — рассказал Бестселлер о новой работе.
Дебютный альбом Ивана Дорна Co’n’dorn и последующий за ним Randorn вышли в 2012 и 2014 году. Большинство песен с пластинок были созданы Доном совместно с его другом, музыкантом и продюсером Романом Бестселлером. Третий студийный лонгплей — OTD — стал не только первым англоязычным альбомом в карьере Дорна, но и первым самостоятельным. Для его записи Дорн вместе с командой музыкантов отправился в Калифорнию, где создавал композиции в течение трех месяцев, о чем также был снят документальный фильм OTDocumentary.
Напомним, ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь».
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