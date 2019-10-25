Группа «Грязь» презентовала клип на песню «Рычит мотор»

Режиссером видео выступил Гоша Вишну, ранее работавший с Pharaoh, Mnogoznaal и другими артистами. Черно-белое видео показывает жизнь человека, оказавшегося на грани — визуальным воплощением настроения композиции стали странные хоррор-образы. Главным героем видео стал участник проекта Денис Астапов — до начала съемок он не знал о пугающих моментах, что позволило добиться максимальной убедительности в кадре.

Трек «Рычит мотор» был презентован 18 октября в качестве одного из двух лид-синглов к грядущему альбому «ДК Дэнс (Вечер #2)», релиз которого состоялся сегодня. За музыку отвечали саундпродюсеры Noisecream и Davip, ранее также работающие с группой «ЛСП». А «девушку из багажника» озвучила петербурженка Ольга Кравцова — соосновательница студии озвучки «Кубик в кубе».

Группа «Грязь» была основана Денисом Астаповым и Ромой Англичаниным в 2015 году — еще до того, как последний стал участником проекта «ЛСП». Дебютный альбом был выпущен только в 2018 году, уже после смерти Англичанина — музыкант скончался 30 июля 2017 года. Сейчас над проектом Астапов работает вместе с приглашенными музыкантами.