3 ноября в пространстве Social Club на улице Рубинштейна, 40/11 композитор Бхима Юнусов сыграет экспериментальный сет — из музыки и разговоров. Импровизируя, автор музыки к балетам «Солярис» и «1234» будет создавать новые произведения, а между треками — рассказывать о творчестве, поиске своего звучания и музыкальном развитии.
Композитор Бхима Юнусов сыграет экспериментальный сет в Social Club
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Фото: Bhima U
«Вечер музыкальных экспериментов от композитора Бхимы Юнусова буквально сочетает «танец» и «диалог». Между треками — теплый, очень личный разговор о поиске своего звучания, о том, что каждый этап творчества (не важно, в 15 или в 55) — это только шаг большого пути. Каждый новый эксперимент, каждый новый спектакль или фильм — открытие. Как развиваться в этом движении и не терять открытого и любопытного взгляда на мир?», — рассказывают организаторы.
Экспериментальный сет Бхимы Юнусова пройдет 3 ноября в Social Club. Вход свободный по предварительной регистрации.
Начиная с написания битов для рэп-исполнителей и экспериментов с электронной музыкой, Бхима Юнусов пришел к неоклассике — направлению, заинтересовавшему его. В 2018 году Юнусов композитором документального фильма Константина Кокорева «Прибой», тогда же дебютировал в качестве театрального композитора — создав музыкальную партию к балетному спектаклю Юрия Смекалова «Солярис».
Юнусов также является автором музыки к миниатюре «Хроники заводной птицы», представленной в 2019 году на гала-концерте Международного фестиваля Dance Open в Словении, и музыке к постановке Владимира Шклярова и Александра Челидзе «Шум мыслей». В сентябре, на Второй сцене БДТ имени Товстоногова, состоялась мировая премьера балетного спектакля Юрия Смекалова «1234» — композитором которого выступил Бхима Юнусов.
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