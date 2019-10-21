Композитор Бхима Юнусов сыграет экспериментальный сет в Social Club

Начиная с написания битов для рэп-исполнителей и экспериментов с электронной музыкой, Бхима Юнусов пришел к неоклассике — направлению, заинтересовавшему его. В 2018 году Юнусов композитором документального фильма Константина Кокорева «Прибой», тогда же дебютировал в качестве театрального композитора — создав музыкальную партию к балетному спектаклю Юрия Смекалова «Солярис».

Юнусов также является автором музыки к миниатюре «Хроники заводной птицы», представленной в 2019 году на гала-концерте Международного фестиваля Dance Open в Словении, и музыке к постановке Владимира Шклярова и Александра Челидзе «Шум мыслей». В сентябре, на Второй сцене БДТ имени Товстоногова, состоялась мировая премьера балетного спектакля Юрия Смекалова «1234» — композитором которого выступил Бхима Юнусов.