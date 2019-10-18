Напомним, 2 декабря петербуржцы с двух часов дня начали выстраиваться в очередь возле книжного магазина «Буквоед» на Невском проспекте, где вечером должна была состояться автограф-сессия с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном. В мае группа выпустила седьмой полноформатный альбом — первый после десятилетнего молчания. В премьеру пошли 11 треков, в том числе ранее презентованные синглы Deutschland и Radio, выпущенные ранее синглами. А 2 августа Rammstein дали стадионный концерт на петербургской «Газпром Арене». Посмотрите, как музыканты готовились к нему, прогуливаясь по Петербургу.