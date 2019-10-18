Фронтмен легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдерманн приехал в Петербург для того, чтобы снять клип. Видео станет частью нового сольного проекта Линдерманна, участие в котором также примет певица Светлана Лобода.
В Петербурге проходят съемки нового клипа Тилля Линдерманна — для сольного проекта с участием Светланы Лободы
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@lobodaofficial
По данным издания «Коммерсантъ», Линдерманн прилетел в Россию еще 11 октября и остановился в отеле Kempinski на набережной реки Мойки. Работа над клипом проходит на киностудии «Ленфильм» — предположительно, вместе с фронтменом Rammstein в съемках участвует Петер Тэгтгрен — основатель группы Pain.
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@thetinderboxfilmrussia
Исходя из поста, опубликованного в Instagram-аккаунте «Ленфильма», Линдерманн также побывал на съемочной площадке музыкальной сказки «Огниво» режиссера и композитора Анджея Петраса. «Ну что? Из искры возгорится пламя? Не успели мы опомниться, как солист группы Rammstein уже отжигает в нашей декорации», — пишут авторы проекта.
Напомним, 2 декабря петербуржцы с двух часов дня начали выстраиваться в очередь возле книжного магазина «Буквоед» на Невском проспекте, где вечером должна была состояться автограф-сессия с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном. В мае группа выпустила седьмой полноформатный альбом — первый после десятилетнего молчания. В премьеру пошли 11 треков, в том числе ранее презентованные синглы Deutschland и Radio, выпущенные ранее синглами. А 2 августа Rammstein дали стадионный концерт на петербургской «Газпром Арене». Посмотрите, как музыканты готовились к нему, прогуливаясь по Петербургу.
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