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«Трипинадва» презентовали сингл «Кашка на молоке» — первую весточку с грядущего (долгожданного!) альбома «Всегда»

Маша Шустрова и Аня Литомина, участницы петербургского музыкального проекта «Трипинадва», презентовали новый сингл «Кашка на молоке». Композиция войдет в дебютный (и долгожданный!) альбом «Всегда», обещанный к выходу еще в 2014 году. Нет сил больше ждать — послушайте прямо сейчас!

 

 

По словам участниц коллектива, «Кашка на молоке» — гимн веселому чудачеству, легкости и радости. Вместе с релизом сингла «Трипинадва» также презентовали на него клип — первую в истории группы видеоработу, режиссером которой выступила Лена Грачева. «Очень хотелось снять видео, выстроенное не сюжетным образом, а скорее как стихотворение, где визуальный язык рассказывает историю образами, ритмом и рифмой монтажных склеек», — рассказала режиссер «Афише». 

Дебютный альбом «Трипинадва» «Всегда» увидит свет 15 ноября 2019 года. «Собака.ru» новинку девушки обещали еще в 2014 году — по этому случаю вспоминаем наше архивное интервью с ними. 

Маша Шустрова и Аня Литомина

Из архивного интервью для «Собака.ru»:

Аня: Мы в трэшевых гаражах любим выступать. Чем страшнее место, тем веселей кричать: «Привет, “Олимпийский”!» Это единственный момент, когда мы можем почувствовать себя на эстраде. Cложно представить нас на сайте «Зайцев.нет» рядом с Нюшей.  

Есть такие, которые подходят и говорят: «Я слушаю другую музыку, но что-то в вас есть, что меня зацепило». Если посмотреть в группах в соцсетях, видно, что это разношерстная публика. Мы не можем понять, кто наш слушатель. Но я верю, что он добрый, чуткий. Доброта просыпается посредством песни.

Маша: Я очень сильно не люблю, когда людям плохо и они пишут грустные песни. Стереотип такой: пришел чувак домой, включил Radiohead и плачет. Я люблю Radiohead, но не собираюсь делать такую музыку. Я хочу, чтобы всем было весело. Если мне будет плохо, то я не хочу, чтобы это передавалось другим.


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Дарья Гладких,
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