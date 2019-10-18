Из архивного интервью для «Собака.ru»:

Аня: Мы в трэшевых гаражах любим выступать. Чем страшнее место, тем веселей кричать: «Привет, “Олимпийский”!» Это единственный момент, когда мы можем почувствовать себя на эстраде. Cложно представить нас на сайте «Зайцев.нет» рядом с Нюшей.

Есть такие, которые подходят и говорят: «Я слушаю другую музыку, но что-то в вас есть, что меня зацепило». Если посмотреть в группах в соцсетях, видно, что это разношерстная публика. Мы не можем понять, кто наш слушатель. Но я верю, что он добрый, чуткий. Доброта просыпается посредством песни.

Маша: Я очень сильно не люблю, когда людям плохо и они пишут грустные песни. Стереотип такой: пришел чувак домой, включил Radiohead и плачет. Я люблю Radiohead, но не собираюсь делать такую музыку. Я хочу, чтобы всем было весело. Если мне будет плохо, то я не хочу, чтобы это передавалось другим.