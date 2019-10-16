Шнуров рассказал о поступившем приглашении в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Поступило предложение выступить на фестивале Coachella. Видимо, туда мне придется ехать, потому что ни одна русскоязычная группа еще там не выступала, и нужно, наверно, собрав волю в кулак, как‑то полететь», — сказал он. При этом музыкант не уточнил, пригласили его сольно — вероятно, речь идет о его группе «Ленинград».

Трехдневный фестиваль музыки и искусств Coachella проводится в городе Индио, штат Калифорния, с 1999 года и является одним из самых крупных, известных и прибыльных музыкальных фестивалей как в Америке, так и во всем мире. В число выступающих включены группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка. В рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки.

Напомним, Вечером 12 октября музыкальная группировка «Ленинград» дала на «Газпром Арене» финальный концерт в рамках прощального тура. Все билеты были раскуплены еще накануне, а на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» устроил на Крестовском первое масштабное музыкальное шоу. «Собака.ru» показывает, как рассчитанный на 60 тысяч зрителей стадион вместил в себя чуть больше.