Цифровой видеоарт для петербургской презентации альбома Kedr Livanskiy Your Need создает нидерландский мультимедиа-художник с российскими корнями Кирил Закомолдин. Для того, чтобы показать визуальные перформансы, художник использует игровые движки и технологий VR. Зрители будут окружены 360-экраном со всех сторон, что обеспечит полное погружение в мир, обычно скрытый за квадратной рамкой экрана.

Серия регулярных событий проекта «Эпизод» призвана познакомить публику с работами избранных мировых артистов, работающих в сложноописуемых дисциплинах — искусстве новых медиа, а также предоставить локальным артистам качественно новые условия для реализации их смелых задумок и возможностей демонстрировать свои работы. Сотрудничество музыканта и визуального артиста в свою очередь продолжает главную идею проекта — поощрение творческих коллабораций и продюсирование оригинального зрительского опыта.

Презентация альбома Kedr Livanskiy Your Need состоится 30 октября в «Люмьер-холле». Подробности и билеты можно посмотреть здесь.

Kedr Livanskiy — музыкальный проект, запущенный москвичкой Яной Кедриной. В своем творчестве исполнительница чутко передает эстетику окраин российских мегаполисов, мысли, чувства и переживания молодого поколения. Второй полноформатный альбом Your Need был выпущен на нью-йоркском лейбле 2MR в мае 2019 года при участии российского электронного музыканта Flaty.