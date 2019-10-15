Александр Гудков, мыльные пузыри и театрализованное представление: СБПЧ выступили на «Вечернем Урганте» с песней «Злой»

Во время выступления музыканты сменили несколько образов — от аквалангистов и альпинистов до путешественников и космонавтов. Все это время Гудков то ли в образе сценического работника, то ли ангела (мы за второе!) пускал мыльные пузыри и держал декорации. Композиция «Злой» была издана в качестве лид-сингла, а также вошла в свежий лонгплей СБПЧ «Наверное, точно». Одновременно с презентацией музыканты также выпустили клип, в котором солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств — и все это показано в рамках театрализованной постановки на сцене от режиссера Тани Муиньо.

Юбилейный полноформатный альбом «Мы не спали, мы снились» был выпущен в марте 2018 года. Тогда саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли и 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома. Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», клип на композицию «Молодость» с танцами на улицах Лондона, а еще послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» — пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет!