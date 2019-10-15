Александр Гудков, мыльные пузыри и театрализованное представление: СБПЧ выступили на «Вечернем Урганте» с песней «Злой»

Участники группы «Самое большое простое число» выступили на шоу «Вечерний Ургант» с песней «Злой», вошедшей в презентованный 29 августа лонгплей «Наверное, точно». Музыканты устроили настоящее театрализованное представление со сменой декораций, помогал в постановке которого муз и див русского юмора, кавербой «Собака.ru» Александр Гудков.
Во время выступления музыканты сменили несколько образов — от аквалангистов и альпинистов до путешественников и космонавтов. Все это время Гудков то ли в образе сценического работника, то ли ангела (мы за второе!) пускал мыльные пузыри и держал декорации. Композиция «Злой» была издана в качестве лид-сингла, а также вошла в свежий лонгплей СБПЧ «Наверное, точно». Одновременно с презентацией музыканты также выпустили клип, в котором солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств — и все это показано в рамках театрализованной постановки на сцене от режиссера Тани Муиньо.
Юбилейный полноформатный альбом «Мы не спали, мы снились» был выпущен в марте 2018 года. Тогда саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли и 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома. Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», клип на композицию «Молодость» с танцами на улицах Лондона, а еще послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» — пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет!
В июле состоялась премьера клипа Димы Билана на песню «Про белые розы», который снял Александр Гудков. Ностальгия по пост-советской эстраде, граничащая с манией (и мистикой!). В мае Тимур Родригез показал новый клип на песню Kanye, снятый Александром Гудковым — русский Канье Уэст бродит по Москве в оверсайз пуховике. Ранее команда «Вечернего Урганта» вместе с Гудковым сняла клип для Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» — в образе рэпера Face. А еще Гудков не только продюсер, но и актер — посмотрите на то, как вместе с Сергеем Полуниным и Никитой Кукушкиным он бегает в спортзале под песню Муси Тотибадзе, а в компании режиссера Александра Баширова сбегает на дикие танцы в сарае под предлогом рыбалки — нам нравится!
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