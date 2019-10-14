Бар «Юнион» запускает «Джазфак» — образовательный проект об истории джаза от Dizzy Dutch Duck Community

Джазовый факультатив «Джазфак» будет проводиться дважды в месяц по понедельникам — его «студенты» смогут послушать нескучные лекции об истории музыкального направления, сложившийся под влиянием африканских ритмов, европейской гармонии и афроамериканского фольклора. По завершении факультатива полученные знания предлагают закрепить в рамках импровизированного джем-сейшена Electric Kool-Aid Acid Jam.

«Основная идея — это рассказать историю джаза доступно и интересно, прежде всего тем, кто хотел бы узнать о джазе, но сам не музыкант и не знает, с чего начать. В атмосфере бара со знаменитыми джазовыми коктейлями и формате сторителлинга, общения со спикерами и музыкантами. Сейчас мы составляем график встреч и приглашаем спикеров, тем достаточно много, выбор зависит от них», — рассказал «Собака.ru» Антон Боярских.

Ближайшие встречи пройдут в баре «Юнион» на Литейном проспекте, 55 14 и 21 октября. Спикером следующей лекции выступит Владимир Фейертаг, советский и российский музыковед, энциклопедист джаза, лектор, профессор и заслуженный деятель искусств России. Начало в 20:00, вход свободный.

Dizzy Dutch Duck — петербургская музыкальная группа, созданная в 2015 году как выпускной проект магистра Амстердамской консерватории Антона Боярских. Основным направлением в творчестве коллектива стал эксперимент взаимодействия джазовой импровизации с современной электронной музыкой.

«Такого рода музыка наполнена импровизацией, а форма пьес условна, именно поэтому запись является лишь фиксацией момента, когда как каждое новое исполнение отличается. Естественные «шероховатости» лишь добавляют реальности звучание, так как запись делается одним дублем, без последующей редакции», — рассказывают музыканты.