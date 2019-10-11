Группа Stone Submarines образовалась в 2014 году, дебютный релиз Monster Wave коллектив представил в сентябре 2017 года, а уже в ноябре выступил на одной сцене с британцами The Kooks. Первый полноформатный альбом музыкантов выйдет 25 октября. Мастеринг лонгплея проходил на студии Magic Garden Mastering под руководством Брайана Льюси — семикратного обладателя «Грэмми».

Напомним, ранее певица, композитор и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Манижа представила новый клип на песню «Мама», а также запустила мобильное приложение экстренной помощи с тревожной кнопкой — свой способ поддержать женщин, столкнувшихся с абьюзом и насилием в семье. Певица также поучаствовала в записи дебютного релиза «Курток Кобейна» — сайд-проекта Шуры Би-2, а еще озвучила произведения русских поэтов — от Пушкина и Цветаевой до Бальмонта и Блока.