Иван Дорн презентовал новый клип на песню «Дичь» — манифест в защиту исчезающих птиц

Релиз стал первым в рамках нового некоммерческого лейбла Birds Records, запущенного «Яндекс.Музыкой» совместно со Всемирным фондом дикой природы. Миссия лейбла сохранить голоса исчезающих птиц — в треках используются сэмплы, созданные на основе пения и щебетания пернатых, а средства, полученные от деятельности объединения, будут направлены на сохранение мест обитания птиц.

«Иван Дорн рассказал истории птиц, по разным причинам страдающих от деятельности человека. Среда обитания некоторых видов становится непригодной из-за строительства дорог и домов, вырубки лесов и загрязнения рек, проведения сельскохозяйственных работ и обработки зерна ядохимикатами и пестицидами. И это лишь малая часть существующих проблем», — рассказывают основатели Birds Records.

Стать резидентом лейбла может каждый исполнитель или группа — для этого необходимо скачать сэмплы с голосами исчезающих птиц, записать и загрузить трек на сайт. Лучшие композиции выберет Иван Дорн и представители его лейбла Masterskaya. Песни выйдут отдельным сборником и будут анонсированы на «Яндекс.Музыке».

«Дорогая Земля, пишу тебе от лица всех пернатых. У нас все сложно, но мы пока еще летаем. Климат, собака, усердно нас куда-то безвозвратно выселяет. Наши все чаще копаются в мусоре — он здесь многих отравил. Сверху стало душно, кто-то даже сложил крылья. На востоке мы в глотках, на западе в интерьере. Люди говорят, что за нас переживают, а мы все в мазуте от счастья. Так не должно быть, Земля. Нужна твоя помощь», — говорит Дорн в завершение видео.

Напомним, ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете. ООН также представила масштабный доклад о состоянии животного и растительного мира Земли, в которм эксперты предрекают вымирание миллиона биологических видов из-за деятельности человека — уже в ближайшие десятилетия.