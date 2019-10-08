Клип Гребенщикова по сценарию Цыпкина «Темная как ночь» стал лучшим музыкальным фильмом на Dublin International Short Film

Сценаристом работы выступил писатель и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Цыпкин. Режиссером работы стала выступила Радда Новикова, по мнению самого Цыпкина, создавшая «мрачный, но очень красивый мир». Главные роли в короткометражном музыкальном фильме исполнили Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, Максим Суханов, Константин Хабенский, Матвей Лыков и другие.

«Никогда такого не было и вот опять (с). «Темная как ночь. Каренина 2019» выиграла очередной приз. Лучший музыкальный фильм на фестивале в Дублине. Поздравляю всех участников и соучастников виновных и невиновных. Главный триумфатор всегда режиссер. Заслуженно — Радда Новикова. Ура!», — поделился Цыпкин в своем Instagram, опубликовав несколько кадров со съемочной площадки.