В копилке фестивальных наград съемочной команды клипа Бориса Гребенщикова на песню «Темная как ночь» пополнение — видео стало лучшим музыкальным фильмом на Международном фестивале короткометражного кино и музыкального видео в Дублине (Dublin International Short Film and Music Festival).
Клип Гребенщикова по сценарию Цыпкина «Темная как ночь» стал лучшим музыкальным фильмом на Dublin International Short Film
Сценаристом работы выступил писатель и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Цыпкин. Режиссером работы стала выступила Радда Новикова, по мнению самого Цыпкина, создавшая «мрачный, но очень красивый мир». Главные роли в короткометражном музыкальном фильме исполнили Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, Максим Суханов, Константин Хабенский, Матвей Лыков и другие.
«Никогда такого не было и вот опять (с). «Темная как ночь. Каренина 2019» выиграла очередной приз. Лучший музыкальный фильм на фестивале в Дублине. Поздравляю всех участников и соучастников виновных и невиновных. Главный триумфатор всегда режиссер. Заслуженно — Радда Новикова. Ура!», — поделился Цыпкин в своем Instagram, опубликовав несколько кадров со съемочной площадки.
Международный фестиваль короткометражного кино и музыкального видео в Дублине (Dublin International Short Film and Music Festival) — ежегодный независимый фестиваль, нацеленный на объединение музыкантов и режиссеров в рамках одного проекта. Впервые проведенный в 2012 году, он помогает музыкантам и кинематографистам «объединить свои силы и поработать вместе».
Напомним, ранее клип Бориса Гребенщикова на песню «Темная как ночь» стал лучшим музыкальным видео на фестивале короткого метра Moscow Shorts. Позже работу признали лучшим короткометражным фильмом на Фестивале независимого кино VIFF-2019 в Вене. Борис Гребенщиков также представил клип на песню «Баста Раста» и написал музыку для первой в России интерактивной повести Бориса Акунина «Сулажин». А Александр Цыпкин дебютировал в качестве драматурга — в постановке «Три товарища?» хореографа Юрия Смекалова.
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