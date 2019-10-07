В начале декабря Петербург принимает IV Национальную оперную премию «Онегин». На сцене Михайловского театра состоится торжественная церемония вручения наград и гала-концерт — с участием оперной дивы Анжелы Георгиу.
Анжела Георгиу, Полина Шамаева, Дмитрий Корчак и Алексей Татаринцев выступят в рамках IV Национальной оперной премии «Онегин» в Петербурге
IV Национальная оперная премия «Онегин» в этом году вручается в девяти конкурсных («Женский дебют» и «Мужской дебют», «Примадонна», «Мастер сцены», «Гость», «Состав», «Роль второго плана», «Событие» и «Музыкальный руководитель») и семи специальных номинациях («Звезда», «Театр», «Легенда», «Душа оперы», «Лучший концертмейстер», «Меценат года», «От России — с любовью!»).
Среди номинантов от Петербурга — актеры Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» («Евгений За звание Примадонны поборется и Елена Максимова (партия Татьяны, «Евгений Онегин»), за звание Мастера сцены — Роман Арндт (партия Ленского, «Евгений Онегин»). В номинации «Лучший гость» выдвинут Григорий Чернецов (партия Онегина, «Евгений Онегин), «Роль второго плана» — Яков Стрижак (партия Гремин, «Евгений Онегин»), и Дарья Росицкая (партия Ларина, «Евгений Онегин»).
Победителей объявят 1 декабря на торжественной церемонии в Михайловском театре. На сцену в этот вечер выйдет суперзвезда мировой оперы Анжела Георгиу — ней присоединится выдающееся российское меццо-сопрано Ольга Бородина.
2 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской академический филармонии имени Шостаковича 50-летие своей творческой деятельности отметит народный артист России Сергей Лейферкус. Вместе с юбиляром на сцене выступят дирижер Дмитрий Корчак и лауреат международных конкурсов, тенор Алексей Татаринцев. В мероприятиях Премии примут участие и другие блестящие российские исполнители Полина Шамаева, Алексей Зеленков и другие.
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