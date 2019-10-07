Среди номинантов от Петербурга — актеры Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» («Евгений За звание Примадонны поборется и Елена Максимова (партия Татьяны, «Евгений Онегин»), за звание Мастера сцены — Роман Арндт (партия Ленского, «Евгений Онегин»). В номинации «Лучший гость» выдвинут Григорий Чернецов (партия Онегина, «Евгений Онегин), «Роль второго плана» — Яков Стрижак (партия Гремин, «Евгений Онегин»), и Дарья Росицкая (партия Ларина, «Евгений Онегин»).

Победителей объявят 1 декабря на торжественной церемонии в Михайловском театре. На сцену в этот вечер выйдет суперзвезда мировой оперы Анжела Георгиу — ней присоединится выдающееся российское меццо-сопрано Ольга Бородина.

2 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской академический филармонии имени Шостаковича 50-летие своей творческой деятельности отметит народный артист России Сергей Лейферкус. Вместе с юбиляром на сцене выступят дирижер Дмитрий Корчак и лауреат международных конкурсов, тенор Алексей Татаринцев. В мероприятиях Премии примут участие и другие блестящие российские исполнители Полина Шамаева, Алексей Зеленков и другие.