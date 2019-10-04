Фронтмен коллектива Tesla Boy Антон Севидов представил лайв-видео исполнения песни «Холод уйдет» — первой на русском языке в творчестве группы. Под аккомпанемент рояля композиция звучит жизнеутверждающе — особенно когда синоптики прогнозируют первый снегопад в Петербурге , а жители Ленобласти уже вовсю фотографируют опустившиеся на землю белые хлопья . Помните: «мы обязательно уедем на море»!

Первый русскоязычный сингл группы Tesla Boy был представлен в апреле 2019 года. По словам Севидова, к этому времени набросков на русском у коллектива было уже много — однако выпускать их музыкант не хотел из принципа. «Начиная с 2014 года у меня было такое ощущение, что все вокруг говорили: «Антон, пора петь на русском! Английский никому не нужен!» Меня это совершенно не устраивало. Казалось, будто меня вынуждают делать что‑то», — рассказал Севидов в интервью «Афише».

«Тогда я решил, что продолжу делать то, что я делаю, и не буду реагировать. Выпустил еще альбом на английском, другой, и с последним, «Remedy», все начали отвязываться от меня — из серии: «Все понятно с этим Севидовым, он будет вечно петь только на английском» и так далее. И вот когда все уже расслабились, то я подумал, что самое время выпустить русскоязычный альбом. Как говорится, без объявления войны», — добавил музыкант.

Напомним, третий студийный альбом группы Tesla Boy Remedy был презентован в октябре 2018 года и стал первым лонгплеем коллектива со времен релиза The Universe Made of Darkness в 2013 году. Ранее сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом — при участии фронтмена Tesla Boy Антона Севидова, певицы Монеточки, Дианы Арбениной и Манижи. А недавно Дельфин представил клип на песню J2000.0, в котором неопознанный летающий объект распыляет вирус любви — под удар попал и Севидов!