Ян Гэ представила клип на песню «Сумерки» — саундтрек к фильму «Троица»

Актриса «Гоголь-Центра», певица и режиссер Ян Гэ представила клип на песню «Сумерки». Композиция стала заглавным саундтреком к собственному фильму Ян Гэ «Троица» — мелодрамы об измене, вере и любви.

«Сумерки» стали кавер-версией советской песни ВИА «Поющие гитары», ставшей в свое время визитной карточной ансамбля. В новом прочтении композицию можно воспринимать не только как самостоятельную историю, исполненный чувств музыкальный монолог, но и приквел к картине «Троица».

По сюжету грядущей премьеры, главная героиня Марго признается мужу Джорджу в измене со своим студентом Антоном. Любовный треугольник становится для всех ловушкой, спастись из которой можно лишь при помощи высших сил. В основу сценария, написанного Ян Гэ в соавторстве с Гретой Шушчевичюте, легла реальная история.

Главные роли в картине исполнила сама Ян Гэ, Георгий Бликштейн, Андрей Курганов и Один Ланд Байрон. Производство фильма частично проходило в Китае.

Фильм «Троица» был впервые показан в рамках конкурсной программы 30-го кинофестиваля «Кинотавр». Лента выйдет в российский прокат 24 октября 2019 года.