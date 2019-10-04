Флагман отечественной рэп-рок культуры Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, презентовал композицию Chasing the Horizon, записанную совместно с фронтменом P.O.D. Сонни Сандовалом. Трек стал вторым англоязычным в творчестве Алексеева — после Lenin Has Risen, вышедшего в 2016 году.

Noize MC и Сонни Сандовал познакомились осенью 2013 года в Красноярске — во время российского тура P.O.D. Гостевой выход Нойза на сцену вместе со своими кумирами перерос в «крепкую дружбу». С того момента Алексеев также начал сочинять на английском. «А начиная с той встречи, я решил заморочиться и научиться писать по-английски «без скидок». На это потребовалось гораздо больше времени и сил, чем я мог предположить», — рассказал «Медузе» Noize MC.

«"Chasing The Horizon" — знаковая для меня песня; я считаю, что в своем куплете мне удалось довольно лаконично и емко выразить собственное кредо: упорное стремление к недостижимому идеалу и жизнь как бесконечное путешествие без пункта назначения. Для меня большая честь, что Сонни Сандовал, лидер одной из моих самых любимых американских групп, сочинил свою часть трека полностью на мою мелодию», — добавляет музыкант.

Напомним, 10 сентября в Сети появился сборник «Без меня. Трибьют Егора Летова», записанный 27 современниками и представителями нового поколения в честь 55-летия со дня рождения поэта, музыканта, художника и бессменного лидера группы «Гражданская оборона». Принял участие и Noize MC — записав бонус-трек «Все как у людей».