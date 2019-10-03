Кинокомпания Warner Bros. выпустила официальный саундтрек к фильму «Джокер» от режиссера Тодда Филлипса. Автором музыки к победителю Венецианского кинофестиваля (триумф Хоакина Феникса!) стала Хильдур Гуднадоттир — исландская виолончелистка и композитор, ранее подарившая синемаголикам саундтрек к мини-сериалу «Чернобыль» от HBO .

Сегодня, 3 октября, состоялась российская премьера «Джокера». По сюжету, Артур Флек, скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. Теперь Артуру предстоит отбросить приличный облик клоуна и принять новую роль — Джокера, клоуна-принца преступного мира.

Саундтрек насчитывает 17 композиций авторства исландского композитора и виолончелистки Хильдур Гуднадоттир — ее произведения можно услышать во многих кинолентах, в частности «Мария Магдалина» с Руни Мара в главной роли и «Последняя битва» со звездой сериала «Половое воспитание» Эйсой Баттерфилдом. Также Гуднадоттир создала музыкальные темы для мини-сериала «Чернобыль» от HBO — лучшим в истории сериалов по версии пользователей.